Nhằm củng cố tổ chức bộ máy và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh vừa tổ chức thành công Hội nghị kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2029). Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và gắn kết cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Đại – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh; cùng các Phó Chủ tịch Hội, các Ủy viên Ban Chấp hành và đại diện các Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện tình hình tổ chức và hoạt động của Hội trong thời gian qua. Từ những yêu cầu thực tiễn, Ban Chấp hành đã thống nhất sự cần thiết phải kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm bảo đảm tính kế thừa, đồng thời phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm và nhiệt huyết của thế hệ doanh nhân trẻ.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và tuân thủ chặt chẽ Điều lệ Hội, Hội nghị đã tiến hành các nội dung công tác nhân sự với sự nhất trí cao. Cụ thể, Hội nghị đã biểu quyết thông qua việc rút tên 12 anh/chị thôi không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 – 2029; đồng thời bầu bổ sung 12 nhân sự mới thay thế.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tiến hành giới thiệu và biểu quyết bầu thêm 08 hội viên ưu tú vào Ban Chấp hành theo đúng Đề án nhân sự đã được thông qua tại Đại hội. Các nhân sự mới đều là những gương mặt tiêu biểu, được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đại – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh nhấn mạnh: "Việc kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên, đồng thời tạo động lực mới để Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nhân trẻ với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội."

Ông Nguyễn Văn Đại – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Định hướng trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh khóa I sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động kết nối hội viên, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh ngày càng vững mạnh, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng.

Hội nghị kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh, hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân trẻ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.