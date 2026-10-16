Hội Doanh nhân trẻ TP Bắc Ninh khánh thành trụ sở mới

Ngày 15/10/2026, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) thành phố Bắc Ninh tổ chức Lễ khánh thành trụ sở hội, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng tổ chức hội, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trụ sở mới của Hội Doanh nhân trẻ TP Bắc Ninh

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh; bà Trần Thị Hằng, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố; ông Mai Sơn, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; ông Hoàng Bình Quân, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Trung ương Hội DNT Việt Nam; ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đông đảo hội viên, doanh nhân và khách mời.

Việc đưa trụ sở hội vào hoạt động là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm, nỗ lực và quyết tâm của tập thể hội trong việc xây dựng một tổ chức ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, trở thành điểm kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trên địa bàn thành phố. Trụ sở mới không chỉ là nơi làm việc, tổ chức các cuộc họp và triển khai hoạt động của hội, mà còn hướng tới trở thành không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư và kết nối các cơ hội kinh doanh giữa hội viên. Qua đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng cường liên kết, phát huy thế mạnh, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế không ngừng đổi mới.

Các đại biểu ấn nút khánh thành

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, việc khánh thành trụ sở là thành quả từ sự đồng lòng, chung sức của tập thể hội và cộng đồng doanh nhân. Đây đồng thời là động lực để hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hỗ trợ hội viên; xây dựng môi trường kết nối cởi mở, thiết thực và hiệu quả.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam Đặng Hồng Anh và Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Hội DNT thành phố, sự chủ động trong việc kết nối, kiện toàn bộ máy nhân sự và hội viên. Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh cần tiếp tục chú trọng phát triển hội viên, thúc đẩy các chương trình giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường. Cùng với đó, hội hướng tới phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nhân trẻ thông qua các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện và những chương trình đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Bên trong khuôn viên trụ sở Hội Doanh nhân trẻ TP Bắc Ninh

Lễ khánh thành trụ sở Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh không chỉ đánh dấu việc hoàn thiện một không gian hoạt động mới, mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển năng động, đoàn kết và hiệu quả hơn của tổ chức hội. Với tinh thần “Kết nối giá trị - nâng tầm doanh nhân”, cộng đồng doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.