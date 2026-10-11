Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Giải pickleball lần thứ II năm 2026

Các vận động viên tham gia giải đấu.

Tham gia giải đấu có 19 vận động viên là thành viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Các vận động viên thi đấu theo thể thức vòng tròn ở hai nội dung: đôi nam và đôi nam nữ. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Giải đấu là dịp để các doanh nhân giao lưu, gặp gỡ, tăng cường sự gắn kết, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp. Đồng thời, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, khuyến khích hội viên tích cực rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ của các thành viên tham dự.

Thông qua giải đấu, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng doanh nhân, xây dựng môi trường giao lưu đoàn kết, năng động; khích lệ các doanh nghiệp phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động vượt khó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba ở cả 2 nội dung.