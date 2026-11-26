Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Quân – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, kiện toàn nhân sự và định hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Hội nghị đã hiệp thương, thống nhất kiện toàn nhân sự Ban Thường trực Hội:

Chị Nguyễn Thị Hải Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần 136 Phú Thọ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, tăng cường giao lưu, kết nối và nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân trẻ, Hội nghị đã thống nhất phân công anh Nguyễn Ngọc Phong – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ phụ trách phong trào bóng đá của Hội.

Hội nghị Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ lần thứ III, khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đã trao tặng hoa chúc mừng CLB Pickleball – Khu vực Văn Lang, ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Câu lạc bộ trong thời gian qua. Đây cũng là sự động viên, khích lệ phong trào rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu và gắn kết trong cộng đồng doanh nhân trẻ.

Hội nghị là dịp quan trọng nhằm củng cố tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban Chấp hành, tạo nền tảng triển khai hiệu quả các chương trình hoạt động, góp phần xây dựng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ ngày càng vững mạnh.