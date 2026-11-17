Hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình góp phần chung tay cùng tỉnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, tấm lòng nhân ái và truyền thống tương thân tương ái của cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ quỹ an sinh xã hội tỉnh năm 2026

Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình luôn xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của địa phương.

Với tinh thần “Doanh nhân trẻ Ninh Bình – Kinh doanh giỏi, trách nhiệm xã hội cao”, Hội sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, lan tỏa những giá trị nhân văn, chung tay cùng chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.