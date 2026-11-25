Từ vòng sơ khảo, 11 ý tưởng, dự án xuất sắc được lựa chọn vào chung kết, tranh tài ở 2 bảng: Bảng A - Ý tưởng khởi nghiệp (5 ý tưởng) và Bảng B - Dự án khởi nghiệp (6 dự án). Các thí sinh đã thể hiện năng lực thuyết trình, giới thiệu sản phẩm, mô hình kinh doanh và trả lời phản biện trước Ban Giám khảo.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đồng hành tổ chức Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II, năm 2026

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Triển vọng. Trong đó, giải Nhất Bảng A thuộc về dự án “Mộc Diệp - Sản phẩm từ khuynh diệp Gia Lai” của Đoàn Trường THPT Pleiku; giải Nhất Bảng B thuộc về dự án “Gà Xanh” của Đoàn xã Ân Tường.

Trong hai ngày 23 và 24/11/2026, trong khuôn khổ cuộc thi, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai có 4 doanh nghiệp hội viên tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp 3 miền với chủ đề “Con đường nông sản” năm 2026.

Gian hàng trưng bày sản phẩm tại Triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp 3 miền với chủ đề “Con đường nông sản” năm 2026.

Thông qua các hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời quảng bá sản phẩm, thúc đẩy giao thương và mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hội viên.