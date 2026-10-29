Hội doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đồng hành cùng cuộc thi "Nông dân khởi nghiệp sáng tạo" năm 2026

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể và các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi “Sáng tạo nhà nông”, Cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” và Giải thưởng báo chí “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Gia Lai” năm 2026, nhằm tôn vinh các sáng kiến, mô hình sản xuất hiệu quả và những tác phẩm báo chí có chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành cùng Cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo”, anh Trần Tường Vương - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tham gia Ban Giám khảo xuyên suốt các vòng thi.

Cuộc thi thu hút 24 hồ sơ, dự án tham gia, trong đó 11 dự án được lựa chọn vào vòng chung kết. Ban Tổ chức đã trao 11 giải thưởng, gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.