Tới dự về phía Trung ương có: Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh.

Về phía lãnh đạo TP. Hải Phòng có Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố, Hiệp hội Doanh nhân các tỉnh, thành phố trong cả nước và các hội viên doanh nhân cùng dự.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng Đặng Việt Bách đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển Hội.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng Đặng Việt Bách đọc diễn văn kỷ niệm

Ngày 10.4.1996, Ban Vận động Hội Doanh nghiệp trẻ TP. Hải Phòng được thành lập với 11 thành viên. Từ 11 thành viên có chung tâm huyết kết nối các doanh nghiệp trẻ trên địa bàn thành phố, những viên gạch đầu tiên xây dựng tổ chức Hội đã được đặt nền móng, mở đầu cho hành trình bền bỉ suốt ba thập kỷ. Ngày 22.6.2000, Hội Doanh nghiệp trẻ TP. Hải Phòng chính thức được công nhận. Năm 2010, Hội chính thức mang tên Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Sứ mệnh từ tâm - Nâng tầm vị thế”, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đang tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chuẩn hóa tổ chức, nâng cao chất lượng hội viên, thúc đẩy xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác.

Việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2025, Diễn đàn Kinh tế tư nhân tại Hải Phòng năm 2026 và Lễ trao Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 quy mô toàn quốc tại Hải Phòng cho thấy tinh thần chủ động, năng lực tổ chức và sức lan tỏa ngày càng lớn của Hội.

Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến trao bức trướng tặng Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng nhấn mạnh, mỗi giai đoạn có những khó khăn và dấu ấn riêng, mỗi thế hệ có những phương thức cống hiến khác nhau. Nhưng xuyên suốt hành trình 30 năm, Hội vẫn kiên định một giá trị không thay đổi đó là tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, niềm tin vào sức mạnh của sự kết nối và trách nhiệm của doanh nhân đối với quê hương, đất nước.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng cho biết, thời gian tới, Hội tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, đoàn kết, chuyên nghiệp và thực chất; phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối, hợp tác và xúc tiến thương mại; mở rộng liên kết giữa các hội viên, giữa doanh nghiệp Hải Phòng với các địa phương trong nước và đối tác quốc tế; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khởi nghiệp; đồng hành với thế hệ doanh nhân trẻ khởi nghiệp bằng kinh nghiệm, tri thức và mạng lưới hỗ trợ của Hội.

Làm tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền; chủ động lắng nghe, tổng hợp những kiến nghị chính đáng của hội viên; tích cực tham gia góp ý chính sách, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi và giàu sức cạnh tranh. Tiếp tục lan tỏa văn hóa doanh nhân và trách nhiệm đối với cộng đồng; gắn sự phát triển của doanh nghiệp với việc chăm lo người lao động, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị văn hóa và những hành trình hướng về biển, đảo quê hương.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng cũng khẳng định quyết tâm kế thừa xứng đáng truyền thống 30 năm; giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới và phụng sự; hành động quyết liệt, trách nhiệm, vì lợi ích thiết thực của hội viên, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và vì một Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nhân trẻ Hải Phòng. Đồng thời nhấn mạnh, Hải Phòng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian được rộng mở, tiềm năng và lợi thế lớn hơn. Đặc biệt, Hải Phòng được Quốc hội, Chính phủ giao tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước với 13%. Trong bối cảnh đó, đội ngũ doanh nhân trẻ giữ vị trí tiên phong, cần đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Phát huy truyền thống, sức trẻ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng cần phát huy tinh thần "Thành phố Cảng Anh hùng - xứ Đông văn hiến", hướng tới xây dựng những thương hiệu mạnh, làm chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu. Từ đó, đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng kinh tế thành phố, phấn đấu đưa một số doanh nghiệp trở thành những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh trao cờ thi đua của Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

Cần tiên phong trong khởi nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị để tạo đà tăng trưởng bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong giai đoạn 2026-2030 của thành phố. Hội tăng cường kết nối, liên kết và hợp tác để thực sự trở thành mái nhà chung của những người làm kinh doanh có khát vọng và trách nhiệm.

Trong không gian phát triển mới của thành phố, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp giữa các khu vực, lĩnh vực, ngành nghề; hình thành hệ sinh thái liên kết chặt chẽ để cùng phát triển và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh tặng lẵng hoa tươi thắm cho Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng cần tiếp tục phát huy vai trò là tiếng nói của doanh nghiệp trẻ; chủ động thu thập thông tin, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trẻ, tổng hợp các vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến các chính sách pháp luật để kiến nghị kịp thời với thành phố nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trẻ nói riêng phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, xác định "sự thành công của doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả điều hành của thành phố", TP. Hải Phòng cam kết tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; lắng nghe, ghi nhận, giải quyết những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nhân trẻ nói riêng yên tâm cống hiến, phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức "Trao truyền ngọn lửa - Tiếp nối khát vọng"

Tại Lễ kỷ niệm, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng được UBND TP. Hải Phòng tặng bức trướng và Cờ thi đua của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Trước đó, trận chung kết Giải bóng đá Hội Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ IX được tổ chức. Đội bóng đá Doanh nhân trẻ Hải Phòng xuất sắc giành chức vô địch năm 2026; giải á quân thuộc về đội Doanh nhân trẻ Đồng Nai.