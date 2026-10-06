Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng thăm, chúc mừng hội viên nữ khu vực phía Nam

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Đà Nẵng. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng gửi lời chúc mừng đến các chị em doanh nhân; ghi nhận những đóng góp của chị em doanh nhân khu vực phía Nam trong hoạt động chung của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng.

Thời gian qua, bên cạnh phát triển kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, hội viên Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Đà Nẵng có nhiều hoạt động thiện nguyện, trao tặng quà cho trẻ em, người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Đà Nẵng tặng quà trẻ em xã miền núi Trà Tập. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Bà Ngụy Như Thị Bích Trâm, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Quảng Nam, Trưởng Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Đà Nẵng gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng.

Đồng thời cho biết, Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Đà Nẵng được thành lập vào tháng 1/2026 với 100 thành viên là các nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động tại các xã, phường khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Chi hội được thành lập nhằm tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời là kênh kết nối, đề xuất kiến nghị với các cấp, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nữ phát triển bền vững.