Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận họp mặt hội viên 'Kết nối - Đồng hành - Phát triển'

Toàn cảnh buổi họp mặt

Dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác cùng toàn thể hội viên Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận.

Tại chương trình họp mặt, ông Đỗ Khắc Đông Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận cho biết, sau một thời gian hội tạm ngưng hoạt động do quá trình sáp nhập, đây là dịp để Ban Chấp hành Hội và các hội viên được gặp gỡ, cùng nhau thống nhất định hướng đưa hội hoạt động trở lại.

Ông Đỗ Khắc Đông Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận phát biểu tại buổi họp mặt

Đây cũng là dịp để Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận xây dựng một tập thể đoàn kết hơn, năng động hơn và đặc biệt mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho từng hội viên. Hội mong muốn trở thành cầu nối tích cực giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần kết nối nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, xúc tiến thương mại và đóng góp nhiều hơn cho địa phương.

Nhấn mạnh một số giải pháp cũng như định hướng hoạt động của hội thời gian tới, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận hi vọng Ban chấp hành tăng cường kết nối giao thương giữa các hội viên, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội sẽ chủ động làm cầu nối để hội viên có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và kết nối với lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Thông qua các hoạt động, sẽ tạo cơ hội cho các hội viên tiếp cận các chương trình, dự án và nhu cầu đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, phù hợp với năng lực doanh nghiệp. Hội sẽ đóng vai trò kết nối, giới thiệu và hỗ trợ thông tin để các doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển trên tinh thần minh bạch, đúng quy định và cùng có lợi.

Theo Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận, hội sẽ tăng cường phối hợp với Tỉnh đoàn, Trung ương Hội và các cơ quan báo chí, truyền thông để tổ chức các chương trình, hoạt động cộng đồng, hoạt động khởi nghiệp và phong trào an sinh xã hội. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần doanh nhân trẻ năng động, trách nhiệm và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các hội viên nữ của Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận

Trong giai đoạn mới, hội không chỉ phát triển về số lượng mà sẽ nâng cao chất lượng hội viên. Đặc biệt, hội sẽ mở rộng kết nối, vận động các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các doanh nhân nước ngoài đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia giao lưu và trở thành hội viên phù hợp với điều lệ hội. Đây sẽ là cơ hội để mở rộng mạng lưới hợp tác, giao thương quốc tế, tiếp cận công nghệ và thị trường mới.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận, một trong những khó khăn lớn của doanh nghiệp hiện nay là nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư. Vì vậy, hội sẽ tăng cường liên kết với các ngân hàng thương mại có hội viên đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, để nhanh chóng tiếp cận các chính sách tín dụng phù hợp, lãi suất cạnh tranh, điều kiện vay vốn thuận lợi và các giải pháp tài chính tốt nhất có thể.

Quan điểm của Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận: Hoạt động hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên. Bên cạnh các buổi gặp mặt, hội mong muốn phải tạo ra những cơ hội hợp tác, những giá trị kinh tế và những mối quan hệ lâu dài. Ông Đỗ Khắc Đông Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận

Với tinh thần “Kết nối - Đồng hành - Phát triển”, Hội doanh nhân trẻ Bình Thuận mong muốn từng bước tạo dựng một không gian, nơi các doanh nhân có thể kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cơ hội hợp tác và cùng hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nhân trong tương lai.

Ông Trần Thanh Hiệp, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận chia sẻ tại buổi họp mặt

Về những định hướng hoạt động của hội trong 2 tháng còn lại của năm 2026 và năm 2027, ông Trần Thanh Hiệp, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận chia sẻ, thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận cần đoàn kết, kết nối doanh nhân trong toàn tỉnh, tôn trọng truyền thống và phát huy thế mạnh của từng địa phương. Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo có tâm, có tầm, có uy tín, năng lực và tinh thần cống hiến. Ngoài ra, phải phát triển phong trào, đổi mới hoạt động, đẩy mạnh kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên.

Hội viên chia sẻ, đóng góp ý kiến tại buổi họp mặt

Trong giai đoạn hội đang từng bước kết nối và khởi động trở lại, tại buổi họp mặt, những hội viên đã thẳng thắn chia sẻ, đóng góp ý kiến đối với định hướng của hội, với mong muốn hoạt động hội ngày càng thiết thực, hiệu quả và phát triển bền vững thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận đã ra mắt với 9 thành viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và mong muốn tiếp tục đồng hành, cùng mở ra những chặng đường phát triển mới cho Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận ra mắt hoạt động trở lại

Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận thành lập từ năm 2005. Hơn 20 năm hình thành và phát triển, hội đã từng bước đánh dấu với nhiều thành tích nổi bật. Hội đã thu hút khoảng 100 hội viên, lĩnh vực hoạt động rất đa dạng từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ, công nghệ…