Hội doanh nhân trẻ Bắc Ninh tài trợ 150 tỷ cho bóng đá

Chiều 29/10, ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh dự lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh.

Theo thỏa thuận, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh cam kết tài trợ cho Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh trong 3 mùa giải liên tiếp (từ năm 2026 đến năm 2029) với tổng kinh phí 150 tỷ đồng (tương ứng 50 tỷ đồng mỗi mùa giải).

Lễ ký kết tài trợ giữa Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh.

Theo ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Bắc Ninh, nguồn lực tài chính dài hạn này tạo điều kiện để đội bóng đầu tư chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng lực lượng và từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Việc Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh cam kết đồng hành với câu lạc bộ trong 3 mùa giải thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của thể thao địa phương, mở ra cơ hội củng cố nền tảng phát triển lâu dài cho Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Văn Đại phát biểu tại buổi lễ

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh cam kết tài trợ cho Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh trong 3 mùa giải liên tiếp với tổng kinh phí 150 tỷ đồng (tương ứng 50 tỷ đồng mỗi mùa giải).

Sự hỗ trợ không chỉ có ý nghĩa về tài chính mà còn tạo nền tảng để câu lạc bộ nâng cao chất lượng thi đấu, xây dựng bản sắc riêng, tăng cường kết nối với người hâm mộ và hướng tới những mục tiêu dài hạn.

Đây cũng là cách huy động nguồn lực xã hội, tạo sự kết nối giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh với phong trào thể dục thể thao, góp phần bồi đắp niềm tự hào và tình yêu bóng đá trong cộng đồng.