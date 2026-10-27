Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh ký kết hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên trị giá 700 tỷ đồng

Ngày 27/10, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình ký kết hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội, các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc, ngân hàng hội viên, doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhà thầu.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Đại, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh, cùng các phó chủ tịch Hội và đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh ký kết hợp đồng xây dựng hạ tầng và nhà ở với tổng giá trị 700 tỷ đồng.

Hoạt động được tổ chức nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp hội viên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu hợp tác, giới thiệu năng lực, sản phẩm và dịch vụ. Qua đó, các đơn vị có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp giới thiệu lĩnh vực hoạt động, thế mạnh và định hướng phát triển, đồng thời trao đổi những nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế. Trên cơ sở thống nhất các điều khoản, các bên tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế, hướng tới quan hệ

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Đại chủ trì buổi lễ

Điểm đáng chú ý tại chương trình là việc Công ty Tất Thắng, với vai trò chủ đầu tư, ký kết hợp đồng với Công ty CP Xây dựng Cường Thịnh Phát Kinh Bắc, đơn vị nhà thầu, để triển khai các hạng mục xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội và hạ tầng giao thông.

Tổng giá trị hai hợp đồng đạt 700 tỷ đồng. Trong đó, hợp đồng xây dựng hạ tầng có giá trị 150 tỷ đồng, còn hợp đồng xây dựng nhà ở có giá trị 550 tỷ đồng.

Việc ký kết đánh dấu một thỏa thuận hợp tác kinh tế có quy mô lớn giữa hai doanh nghiệp hội viên, đồng thời cho thấy vai trò của hoạt động kết nối trong việc đưa nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp tiến tới các giao dịch cụ thể.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, những chương trình kết nối trực tiếp có thể giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về năng lực, thế mạnh và nhu cầu của nhau, từ đó rút ngắn quá trình tìm kiếm đối tác, mở rộng cơ hội tham gia các dự án và phát triển hoạt động kinh doanh.

Thông qua chương trình, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, hướng tới hình thành mạng lưới hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Việc tăng cường kết nối, khai thác thế mạnh của từng đơn vị được kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả hợp tác và đóng góp vào hoạt động kinh tế trên địa bàn.