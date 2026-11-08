Hội Doanh Nhân Sài Gòn lan tỏa tinh thần nhân ái qua ngày hội 'Giọt hồng doanh nhân' 2026

Tham dự ngày hội có Tiến sĩ Lư Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh; ông Tống Xuân Giang – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh; bác sĩ Trần Thị Thắm – Giám đốc Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP. Hồ Chí Minh; ông Hồ Cơ Phát – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, cùng đại diện Ban Chấp hành Hội, các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và đông đảo hội viên, tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Ông Hồ Cơ Phát - Trưởng BTC nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện và vai trò của cộng đồng doanh nhân trong các chương trình vì xã hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hồ Cơ Phát nhấn mạnh rằng hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đối với cộng đồng doanh nhân, trách nhiệm xã hội không chỉ dừng lại ở việc phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm hay đóng góp ngân sách, mà còn được thể hiện qua những hành động thiết thực nhằm sẻ chia khó khăn, hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn và chung tay giải quyết các vấn đề xã hội.

Theo ông Hồ Cơ Phát, mỗi giọt máu được trao đi không chỉ mang ý nghĩa về mặt y học mà còn là món quà vô giá của lòng nhân ái. Đằng sau mỗi đơn vị máu là niềm hy vọng của một bệnh nhân, là cơ hội để một gia đình tiếp tục được sum vầy. Vì vậy, chương trình mong muốn khơi dậy tinh thần tình nguyện, khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp và người lao động tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gần gũi và giàu ý nghĩa.

Tại chương trình, đại diện Hội Doanh nhân Sài Gòn và Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cũng đã có những chia sẻ về ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các tổ chức xã hội, cơ quan chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển các hoạt động nhân đạo.

Sự đồng hành giữa Hội Doanh nhân Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP. Hồ Chí Minh là minh chứng cho hiệu quả của việc kết nối các nguồn lực xã hội. Khi tinh thần thiện nguyện được khơi dậy và tổ chức bài bản, mỗi doanh nghiệp, mỗi hội viên đều có thể trở thành một hạt nhân lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nhân văn và phát triển bền vững.

Một trong những hoạt động ý nghĩa tại ngày hội là Hội Doanh nhân Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh 100 phần quà an sinh xã hội, tổng trị giá 100 triệu đồng, nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Hội DNSG Tp.HCM trao tặng 100 phần quà an sinh xã hội cho trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và tình cảm sẻ chia của cộng đồng doanh nhân đối với những người đang cần được giúp đỡ. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa định hướng gắn kết hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội, để những giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp tiếp tục được lan tỏa đến từng cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động trao tặng quà an sinh, ngày hội còn là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp và hội viên trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi người đến với chương trình bằng một tấm lòng, một hành động tự nguyện, cùng chung mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần máu.

Thông qua chương trình, hình ảnh người doanh nhân không chỉ gắn với hoạt động kinh doanh, thương trường hay những thành tựu phát triển kinh tế, mà còn được thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và những đóng góp thiết thực cho xã hội. Đó cũng chính là giá trị của văn hóa doanh nhân: kinh doanh bằng uy tín, phát triển bằng năng lực và đồng hành cùng cộng đồng bằng trách nhiệm, tình người.

Ngày hội Hiến máu nhân đạo 2026 – “Giọt Hồng Doanh Nhân” tiếp tục khẳng định vai trò kết nối của Hội Doanh nhân Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh trong việc vận động các nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết và thúc đẩy những hoạt động thiện nguyện thiết thực. Chương trình không chỉ dừng lại ở một ngày hội hiến máu mà còn góp phần hình thành ý thức sẻ chia thường xuyên, để tinh thần nhân ái trở thành một nét đẹp trong văn hóa hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Mỗi giọt máu cho đi là thêm một hy vọng được thắp lên. Mỗi nghĩa cử đẹp được thực hiện là thêm một nhịp cầu yêu thương được nối dài. Từ thông điệp ấy, chương trình kêu gọi mỗi doanh nhân, doanh nghiệp và người dân hãy chủ động tìm hiểu, tham gia hiến máu tình nguyện khi đủ điều kiện sức khỏe, đồng thời tích cực đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội.

“Giọt Hồng Doanh Nhân” – không chỉ là những giọt máu trao đi, mà còn là những giọt yêu thương, trách nhiệm và nghĩa tình được lan tỏa. Bởi cho đi một phần máu của mình hôm nay, có thể mang lại một cuộc đời trọn vẹn cho người khác ngày mai.

Một số hình ảnh tại chương trình: