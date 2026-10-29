Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP Cần Thơ đặt chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho hơn 1.000 lao động

Dự đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ; đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội CCB TP Cần Thơ; 90 đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nhân CCB trên địa bàn thành phố.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại đại hội.

Hội Doanh nhân CCB TP Cần Thơ được hình thành trên cơ sở hợp nhất bởi Hội Doanh nhân CCB tỉnh Sóc Trăng, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB TP Cần Thơ và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh Hậu Giang. Hội viên hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, nhưng kinh tế nông nghiệp chiếm đa số (khoảng 60%).

Phát biểu chúc mừng đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích tiêu biểu của Hội trong thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Hội CCB thành phố, cộng đồng doanh nhân hoạt động chủ động thích ứng, duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đặc biệt, hình ảnh CCB trên mặt trận kinh tế luôn gắn liền với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nghĩa tình đồng đội. Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức hội và hội viên đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền và hiện vật lên tới hàng tỷ đồng.

Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo tại đại hội xác định, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển toàn diện, vững chắc, hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, công tác từ thiện, an sinh xã hội; thực hiện tốt các chương trình hành động và kế hoạch phối hợp và giữa Hội Doanh nhân CCB TP Cần Thơ và Hội CCB TP Cần Thơ cùng các cơ quan, tổ chức liên quan.

Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng doanh thu tăng hơn 10%/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng 5%/năm; 100% doanh nghiệp không nợ thuế; giải quyết việc làm mới cho 1.000 - 1.200 lao động; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng...

Đại tá Phạm Văn Bước phát biểu tại đại hội.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại tá Phạm Văn Bước, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Hội Doanh nhân CCB TP Cần Thơ tiếp tục giữ vững và phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Mỗi doanh nhân CCB phải luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong đạo đức kinh doanh, xây dựng uy tín thương hiệu, thượng tôn pháp luật, gắn sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội.

Quang cảnh đại hội.

Cùng với đó, Hội tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, đẩy mạnh liên kết hợp tác và ứng dụng chuyển đổi số. Với đặc thù đa số hội viên làm kinh tế nông nghiệp nông thôn và doanh nghiệp nhỏ, cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp, kinh tế hợp tác, liên kết chuỗi giá trị. Chủ động tiếp cận các nguồn lực về khoa học - công nghệ, năng lượng xanh, chuyển đổi số, tham gia các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hạ giá thành sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững.

Củng cố tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở, nâng cao chất lượng hội viên thực chất. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Hội CCB thành phố và Hội Doanh nhân CCB thành phố.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 51 đồng chí. Đồng chí Phạm Thái Bình trúng cử Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Hòa Hảo-Medic Cần Thơ được đại hội suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân CCB TP Cần Thơ.