Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Cà Mau phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế

Kế thừa kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu giai đoạn 2020-2025, đội ngũ doanh nhân CCB trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động. Hiện toàn tỉnh có 6 công ty, 4 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác sản xuất cùng 93 cơ sở, hộ kinh doanh. Các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nuôi trồng, chế biến thủy sản công nghệ cao, nông nghiệp, sản phẩm OCOP, cơ khí, dịch vụ, năng lượng tái tạo và kinh tế biển.

Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Không chỉ nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, nhiệm kỳ qua, các doanh nhân CCB còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Hội đã đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động xã hội; đóng góp hơn 5 tỷ đồng cùng 11,5 tấn gạo thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội. Nhiều hội viên có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Ban chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau ra mắt hứa hẹn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội đạt được, đồng thời nhấn mạnh, doanh nhân CCB cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường của người lính trên mặt trận kinh tế; tăng cường đoàn kết, liên kết chuỗi giá trị, đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với đó, cần đề cao trách nhiệm xã hội, giữ gìn nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ nhau phát triển bền vững.

Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam tặng Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau bức trướng mang dòng chữ vàng: “Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác cùng phát triển”.

Đại hội xác định nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, tự nguyện, tự quản, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định pháp luật; tập hợp, kết nối hội viên, phát huy vai trò doanh nhân CCB trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới gồm 29 thành viên, Ban Thường vụ gồm 9 thành viên. Ông Mai Sáu, Công ty TNHH Vĩnh Hòa Phát, xã Năm Căn, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cà Mau (bên trái) nhận 40 suất quà do Hội doanh nhân CCB tỉnh tặng cho bà con nghèo trong dịp Tết Quân dân năm 2027.

Dịp này, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam trao tặng Hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác cùng phát triển”. Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau trao 40 suất quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quân dân năm 2027. Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường và ông Lê Văn Vượng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Công ty Vượng Group (Tập đoàn VGroup), trao tặng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau 100 triệu đồng hỗ trợ tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027.