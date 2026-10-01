Hội Doanh nghiệp xã Như Thanh Đại hội lần thứ nhất

Lãnh đạo xã Như Thanh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Xã Như Thanh hiện có hơn 100 doanh nghiệp, HTX và hàng trăm hộ kinh doanh hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, thương mại, dịch vụ, chế biến lâm sản, xây dựng, nông nghiệp, vận tải và các ngành nghề phụ trợ. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh từng bước xây dựng uy tín, thương hiệu, mở rộng quy mô, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Từ 10 thành viên trong ban vận động ban đầu, đến nay Hội Doanh nghiệp xã Như Thanh có 60 hội viên.

Các đại biểu dự đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - hợp tác - đổi mới - phát triển - thịnh vượng”, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt ra mục tiêu tập trung củng cố tổ chức, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; làm cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Phấn đấu số hội viên tăng bình quân 10-15%/năm; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại; hỗ trợ hội viên đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường. Đồng thời, tham gia đề xuất, phối hợp tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Như Thanh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 thành viên.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Như Thanh trao tặng 15 xe đạp cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.