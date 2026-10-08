Hội Doanh nghiệp xã Đồng Hỷ tổ chức Đại hội lần thứ I

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trên địa bàn xã Đồng Hỷ hiện có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, xây dựng, thương mại - vận tải, dịch vụ nông nghiệp, chế biến chè, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và tiêu thụ nông sản. Nhằm tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nghiệp xã Đồng Hỷ được thành lập.

Đến nay, toàn xã có hơn 20 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia với tư cách hội viên sáng lập, tạo tiền đề xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên trao giấy chứng nhận Hội Doanh nghiệp xã Đồng Hỷ là hội viên tập thể.

Với phương châm "Đoàn kết - liên kết - Hợp tác - Phát triển bền vững", Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Đồng Hỷ lần thứ I phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, trở thành tổ chức đại diện, cầu nối và chỗ dựa tin cậy của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2030 có trên 80 hội viên là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh; tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Chủ tịch hội, Phó Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2026- 2031.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận Hội Doanh nghiệp xã Đồng Hỷ là hội viên tập thể.