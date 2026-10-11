Hội Doanh nghiệp xã Điềm Thụy: Kết nối doanh nhân – nâng tầm giá trị

Các đại biểu dự Đại hội.

Xã Điềm Thụy hiện có trên 220 doanh nghiệp đang hoạt động. Thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn xã đã chủ động, tích cực đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Đại hội.

Với mục tiêu: kết nối doanh nhân – nâng tầm giá trị, Hội Doanh nghiệp xã Điềm Thụy nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội đoàn kết, dân chủ, minh bạch và hiệu quả; tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển chuỗi liên kết; phối hợp tham gia xây dựng đô thị văn minh và phát triển cộng đồng.

Ban Chấp hành Hội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Điềm Thụy lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.