Hội Doanh nghiệp xã Bình Minh tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội.

Ngày 13/10/2026, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp xã Bình Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Văn Đường - Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh; ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Bình Minh; ông Trần Đình Độ - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh; cùng các đại biểu trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; trưởng các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe công bố quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Bình Minh. Báo cáo tại đại hội khẳng định: Trong những năm qua, lực lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn xã đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiên phong trong công tác chuyển đổi số, đóng góp lớn vào ngân sách địa phương và tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Đến nay, hội tập hợp được 48 hội viên, bước đầu hình thành mạng lưới doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, xây dựng, nông nghiệp, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ và công nghệ...

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua phương hướng hành động của hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 với mục tiêu: xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương; hỗ trợ hội viên tiếp cận chính sách pháp luật, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh lành mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh Trần Văn Đường phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Văn Đường - Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh nhấn mạnh, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần nhanh chóng hoàn thiện quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tích cực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất bền vững. Đồng thời tiếp tục đồng hành cùng chính quyền xã trong công tác giảm nghèo, xây dựng hạ tầng nông thôn. Cấp ủy, chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường kinh doanh thông thoáng nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư, phát triển sản xuất.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Bình Minh ra mắt tại đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Bình Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các thành viên tiêu biểu, có uy tín và năng lực để điều hành hoạt động của hội. Đại hội cũng đã bầu Chủ tịch hội và các chức danh chủ chốt theo đúng quy định của điều lệ.

Tại chương trình, Hội Doanh nghiệp xã Bình Minh đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, với tổng giá trị 140 triệu đồng.

Hội Doanh nghiệp xã Bình Minh đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, với tổng gia đình 140 triệu đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, đại hội Hội Doanh nghiệp xã Bình Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khép lại trong niềm hân hoan, phấn khởi, mở ra một trang mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển kinh tế bền vững của xã nhà.