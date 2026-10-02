Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội được nhận Bằng khen của UBND Thành phố

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khoá IX. Ảnh: Báo Tiền phong.

Căn cứ đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 15267/TTr-STC và Trưởng Ban Thi đua - Khen thường thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 820 /TTr-BTĐ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định khen thưởng cho 19 tập thể và 17 cá nhân.

Theo đó, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng là Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA); cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố là ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HanoiBA.

Trong số 18 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội năm 2026, góp phần phát triên kinh tế - xã hội Thủ đô, có nhiều tập thể, cá nhân đã gắn bó nhiều năm với tổ chức Hội.

Điển hình là Công ty Luật TNHH Asia Legal; Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực DGROUP; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Việt Phú; Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Long Phát; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long...

Một số cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của HanoiBA như: bà Lê Thị Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực DGROUP; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BATECO Việt Nam; ông Trần Đức Phong, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhà khung thép và Thiết bị công nghiệp (SEICO); ông Đào Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH RSL Group…