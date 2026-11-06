Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo sở, ngành tỉnh Nghệ An: Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương; Vũ Tuấn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh.

Dự Đại hội có các đại biểu bộ, ngành Trung ương, nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; cùng đông đảo đại biểu khách mời và hội viên.

Đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh trang trọng dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Minh

Trước khi diễn ra Đại hội, sáng 6/11, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh), đoàn đại biểu gồm 50 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của Hội đã trang trọng dâng hoa tưởng nhớ Người.

Được thành lập ngày 8/12/2004, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh là nơi tập hợp doanh nhân, doanh nghiệp có quê Nghệ An và Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu liên kết - kết nối giao thương, hợp tác, tương trợ, cùng phát triển; đồng thời, thúc đẩy các hoạt động xã hội và gắn kết với quê hương.

Ông Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thanh Minh

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội khẳng định: Qua mỗi nhiệm kỳ, Hội không chỉ lớn mạnh về tổ chức mà còn từng bước khẳng định vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng về quê hương; đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Điều đáng trân trọng nhất trong hành trình ấy không chỉ là những kết quả đạt được, mà còn là tình đồng hương, sự tin cậy, tinh thần nghĩa tình và trách nhiệm mà các thế hệ doanh nhân Nghệ Tĩnh đã cùng nhau vun đắp.

Kết quả đó phản ánh qua tổng kết nhiệm kỳ V (2019 - 2025), số hội viên của Hội tăng từ 305 lên 485 doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội tập trung duy trì hoạt động kết nối, củng cố tổ chức và mở rộng sự tham gia của hội viên.

Các chương trình gặp mặt doanh nhân, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, tham quan doanh nghiệp và trao đổi chuyên đề tạo cơ hội để các đơn vị tìm hiểu năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác.

Đặc biệt, Hội luôn hướng về quê hương với những việc làm thiết thực, nghĩa tình mang theo tấm lòng của người con xa quê. Trong thời gian đại dịch Covid-19, Hội đã vận động nguồn lực, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, phối hợp tổ chức các chuyến bay, chuyến tàu đưa hàng nghìn đồng bào Nghệ An, Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam trở về quê hương an toàn.

Nhiều chương trình khuyến học, xây dựng trường lớp, hỗ trợ đồng bào vùng cao, vùng thiên tai, gia đình chính sách, nhà ở cho người nghèo tiếp tục được thực hiện. Những đóng góp ấy, dù lớn hay nhỏ, đều mang theo tấm lòng của người con xa quê.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Minh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành và những thành công của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; đồng thời đặc biệt trân trọng những việc làm nghĩa tình của Hội và các doanh nghiệp hội viên đối với quê hương.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà, đồng chí Võ Trọng Hải cảm ơn các thế hệ lãnh đạo Hội cùng toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp đã luôn hướng về quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chia sẻ về tầm nhìn, định hướng phát triển và những kết quả đạt được thời gian qua, hướng tới mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen tặng tập thể Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Minh

“Để hiện thực hoá mục tiêu ấy, Nghệ An rất cần sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những người con đang sinh sống, lập nghiệp trên khắp mọi miền đất nước. Các doanh nhân Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh là nguồn lực đáng quý về kinh nghiệm, tri thức, quan hệ hợp tác và tình cảm dành cho quê hương”, đồng chí Võ Trọng Hải phát biểu.

Đồng tình với định hướng của Hội trong nhiệm kỳ mới, từ tình cảm của quê hương, đồng chí Võ Trọng Hải chia sẻ 3 mong muốn.

Trước hết, mong Hội tiếp tục là mái nhà chung tin cậy của doanh nhân Nghệ Tĩnh; giữ gìn sự đoàn kết, nghĩa tình, giúp nhau làm ăn hiệu quả, đồng thời quan tâm kết nối các thế hệ doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ. Hội càng phát triển khi mỗi hội viên có thêm cơ hội hợp tác và cảm nhận được sự gắn bó.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng tập thể Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Minh

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng các cá nhân Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Minh

Đồng chí cũng mong Hội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thiết thực, để từ những cuộc gặp gỡ có thêm đối tác, đơn hàng, thị trường và cơ hội đầu tư. Khuyến khích hội viên chia sẻ kinh nghiệm quản trị, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; qua đó góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương nơi mình hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng mong Hội tiếp tục làm cầu nối giữa các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh. Với Nghệ An, đồng chí mong Hội quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, giới thiệu đối tác, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nhân lực và tạo thêm việc làm. Không nhất thiết phải là dự án lớn, mà một đối tác mới, một đơn hàng, một chương trình đào tạo nghề hay một sáng kiến hữu ích cũng là sự đóng góp quý báu.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng tập thể Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Minh

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng các cá nhân Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Minh

Cùng với đó, đồng chí mong Hội tiếp tục quan tâm các hoạt động khuyến học, khuyến tài, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ thế hệ trẻ lập thân, lập nghiệp.

Về phía tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Trọng Hải khẳng định, tỉnh luôn trân trọng, chào đón các doanh nhân, doanh nghiệp về tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, giải quyết những kiến nghị chính đáng kịp thời, đúng quy định.

“Mong Hội duy trì kết nối thường xuyên với tỉnh để các nhu cầu, ý tưởng hợp tác sớm trở thành việc làm cụ thể”, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu và chia sẻ: “Quê hương luôn vui mừng trước mỗi thành công của các anh chị và luôn trân trọng mọi tấm lòng hướng về quê nhà”.

Đại hội nhiệm kỳ VI (2026 - 2031) đã thành công tốt đẹp, định hướng tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh; thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư, mở rộng giao thương và duy trì các hoạt động an sinh xã hội. Ông Phan Đình Tuệ tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Chúc mừng thành công Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2026 - 2031). Ảnh: Thanh Minh

Tại Đại hội, Hội đã kết nạp thêm gần 60 hội viên mới. Nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, Hội cũng tổ chức chương trình tri ân, ghi nhận sự đồng hành của các thế hệ lãnh đạo, hội viên, đối tác và nhà hảo tâm trong suốt quá trình xây dựng, phát triển.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội và các doanh nghiệp hội viên đối với phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động cộng đồng và công tác hướng về quê hương, tại Đại hội, UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho tập thể và 8 cá nhân; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho tập thể và 22 cá nhân; UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho tập thể và 18 cá nhân. Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tặng Giấy khen cho tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh trao quà Tết vì người nghèo cho 3 địa phương gồm: TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và Hà Tĩnh; đồng thời dành những phần quà riêng hỗ trợ trẻ em miền núi hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.