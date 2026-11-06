Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM chào mừng Đại hội nhiệm kỳ VI bằng hoạt động dâng hoa, báo công Bác Hồ

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm, hướng tới Đại hội nhiệm kỳ VI (2026–2031) và kỷ niệm 22 năm thành lập Hội.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người con ưu tú của quê hương Nghệ Tĩnh.

Hoạt động không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn là dịp để cộng đồng doanh nhân Nghệ Tĩnh tại TP.HCM cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Hội, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho xã hội.

Các đại biểu thành kính dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thể hiện quyết tâm tiếp tục xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh ngày càng gắn kết; nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM tiếp tục xác định vai trò tập hợp, kết nối doanh nghiệp, doanh nhân quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc, đầu tư tại TP.HCM. Qua đó, tạo thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác và phát huy nguồn lực của cộng đồng doanh nhân đồng hương.

Chủ tịch Hội Doanh Nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM Phan Đình Tuệ (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu thành kính dâng hoa báo công lên Bác trước thềm sự kiện đại hội chiều ngày 6/11.

Song song với mục tiêu phát triển kinh tế, Hội cũng hướng tới nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM và duy trì sự gắn bó, hướng về quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM nhiệm kỳ VI (2026–2031) là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hoạt động mới của Hội sau 22 năm hình thành và phát triển. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp đánh giá những kết quả đạt được, củng cố tổ chức, tăng cường đoàn kết và thống nhất phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Từ hoạt động dâng hoa, báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nhân Nghệ Tĩnh gửi gắm quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, chung sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển và đóng góp thiết thực cho thành phố mang tên Bác cũng như quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh.