Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước

Với những kết quả đạt được, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận được các Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh; Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Qua mỗi nhiệm kỳ, Hội không chỉ lớn mạnh về tổ chức mà còn từng bước khẳng định vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng về quê hương và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Phan Đình Tuệ, Đại hội lần thứ VI tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đánh giá toàn diện kết quả hoạt động nhiệm kỳ V; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI, với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả; lấy lợi ích chính đáng của hội viên và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động đóng góp cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại Đại hội, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,75% (riêng quý III tăng 10,11%), đứng thứ 14/34 địa phương trong cả nước; công nghiệp tăng 15,93%.

Kim ngạch xuất khẩu đến nay đạt 5,77 tỷ USD, vượt kế hoạch cả năm. Thu hút đầu tư hiện đạt trên 108.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, trong đó vốn FDI đạt gần 2,5 tỷ USD. Du lịch ước đón gần 10,3 triệu lượt khách, doanh thu hơn 12.600 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng ước đạt gần 29.000 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đứng tốp đầu cả nước.

Lãnh đạo tỉnh mong Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là mái nhà chung tin cậy của doanh nhân Nghệ Tĩnh; giữ gìn sự đoàn kết, nghĩa tình; đẩy mạnh hợp tác thiết thực, để từ những cuộc gặp gỡ có thêm đối tác, đơn hàng, thị trường và cơ hội đầu tư; là cầu nối giữa các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI bầu ra Ban chấp hành với 41 doanh nhân, ông Phan Đình Tuệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội.

Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2026-2031) đã bầu ra Ban chấp hành với 41 doanh nhân, ông Phan Đình Tuệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 6157/QĐ-UB ngày 8/12/2004 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Hội là nơi tập hợp doanh nhân, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu liên kết - kết nối giao thương, hợp tác, tương trợ, cùng phát triển cũng như thúc đẩy các hoạt động xã hội và gắn kết với quê hương.

Nhiệm kỳ V (2019-2025) diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động kinh tế - xã hội, nhất là đại dịch COVID-19, thiên tai và quá trình chuyển đổi số, Hội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động cộng đồng là một phần đáng chú ý trong nhiệm kỳ V. Hội vận động nguồn lực hỗ trợ gần 8.000 trường hợp gặp khó khăn do COVID-19 với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 10 chuyến bay đưa 2.121 công dân quê Nghệ An từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê với kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Hội cũng phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh và các tổ chức đồng hương đưa gần 2.000 công dân về quê bằng tàu hỏa, máy bay, với nguồn đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Hội đóng góp cho chương trình 27.000 túi an sinh, đồng thời vận động thiết bị, vật tư y tế và nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch…

Thể hiện trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà Tết vì người nghèo cho 3 địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hội cũng trao quà riêng cho trẻ em miền núi Nghệ An và Hà Tĩnh.