Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hội Phan Đình Tuệ dẫn đầu báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2026-2031) và kỷ niệm 22 năm thành lập Hội.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc - người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ.

Hoạt động dâng hoa, báo công là sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2026-2031), đồng thời hướng tới dấu mốc 22 năm hình thành và phát triển của Hội.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.

Qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hướng về quê hương xứ Nghệ.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc, đầu tư và kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh cũng hướng tới việc phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2026-2031) được kỳ vọng sẽ là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng nhìn lại chặng đường hoạt động, củng cố tinh thần đoàn kết, xác định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.