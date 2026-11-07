Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và các địa phương

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 6157/QĐ-UB ngày 8-12-2004 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Hội đã quy tụ gần 500 hội viên là doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều hoạt động gắn kết giao thương, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất-kinh doanh giữa các doanh nghiệp, với các doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh và hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ ở các địa phương, phòng chống dịch Covid-19… Nhiều doanh nghiệp thuộc hội đã trở thành đơn vị tích cực hàng đầu trong vai trò xây dựng chuỗi cung ứng sản xuất, cung ứng hàng hóa theo chương trình hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2019-2026, Hội đã tổ chức các chương trình: Nghệ Tĩnh Meeting với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo - xu thế hay bắt buộc?”, Cà phê doanh nhân “Lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong ứng dụng AI”, Caravan “Kết nối xanh: Sài Gòn - Tà Đùng”, vận động nguồn lực hỗ trợ gần 8.000 trường hợp gặp khó khăn do Covid-19, với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng; tổ chức trao 1.100 phần quà trị giá 1,1 tỷ đồng tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình; hỗ trợ 90 triệu đồng cho 18 gia đình thân nhân liệt sĩ; trao 700 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Năm 2025, Hội và các nhà hảo tâm hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng bốn phòng ở bán trú cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bắc Lý 2, Nghệ An; đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ người dân Nghệ An, Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã thể hiện được vai trò, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trên các lĩnh vực chuyển đổi số, thương mại điện tử, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hội đã phát huy vai trò cụ thể hóa hiệu quả các nội dung, kế hoạch trong thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019-2025 giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh nghệ An, giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh và hiện nay là hợp tác giai đoạn 2026-2030 được ký kết vào tháng 9-2026 vừa qua.

Tại chương trình, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An nhấn mạnh, với những truyền thống gắn kết, năng động, nghĩa tình, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh. Các doanh nghiệp thuộc hội cần bám sát các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa thành phố với 2 tỉnh để có các hoạt động hợp tác thiết thực, cụ thể, đóng góp vào sự phát triển tăng trưởng chung. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để các doanh nghiệp đóng góp, đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển chuỗi cung ứng liên kết hàng hóa bền vững giữa tỉnh nhà với TP Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội…

Tại chương trình, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen cho tập thể và nhiều cá nhân là hội viên Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào sự phát triển của các địa phương. Ông Phan Đình Tuệ, Phó chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA) được Đại hội bầu, tái cử Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026-2031.