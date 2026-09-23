Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam hướng tới Đại hội, mở rộng kết nối và hợp tác

Quang cảnh Lễ Công bố sự kiện Đại hội Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam (Ảnh: Hải Triều)

Lễ Công bố được tổ chức trong bối cảnh cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam ngày càng phát triển, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và có nhu cầu kết nối, hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, việc thành lập Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam nhằm tạo dựng một “mái nhà chung” để quy tụ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Hải Phòng đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại khu vực phía Nam. Hội hướng tới không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu mà còn tạo không gian để các doanh nghiệp hiểu rõ năng lực, sản phẩm, dịch vụ của nhau, từ đó tăng cường kết nối, hỗ trợ và hình thành những mối quan hệ hợp tác thực chất.

Hội tụ nguồn lực, thúc đẩy kết nối giao thương

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thép Tiến Lên, Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, cho biết đến nay Hội đã kết nối gần 400 doanh nghiệp, gồm hội viên chính thức và các doanh nghiệp trong mạng lưới.

“Doanh nghiệp này có sản phẩm gì, doanh nghiệp kia có dịch vụ gì, năng lực ra sao, có thể hỗ trợ nhau ở đâu. Khi hiểu được năng lực của nhau thì mới có thể ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và hình thành những mối liên kết thực chất”, ông Hà chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thép Tiến Lên, Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam phát biểu khai mạc (Ảnh: Hải Triều)

Theo định hướng hoạt động được công bố, kết nối giao thương sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội sau Đại hội. Trước hết, Hội sẽ từng bước giúp các hội viên hiểu rõ hơn về lĩnh vực hoạt động, sản phẩm, dịch vụ và năng lực của nhau, qua đó xây dựng mạng lưới giao thương nội bộ và tạo thêm cơ hội hợp tác.

Hội cũng dự kiến tổ chức các không gian giới thiệu, trưng bày sản phẩm để doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp tìm hiểu, gặp gỡ và tìm kiếm đối tác. Cùng với đó là chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực về tài chính, công nghệ và cập nhật thông tin về thị trường trong nước, quốc tế, chính sách mới cũng như những xu hướng có thể tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông điệp “Hội tụ – Kết nối – Vươn xa” được xác định là định hướng xuyên suốt của Hội, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng tại phương Nam đoàn kết, bền vững, đổi mới và có trách nhiệm.

Sau Đại hội, Hội dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới, kết nối với các chi hội, hội, nhóm và cộng đồng doanh nghiệp người Hải Phòng tại các tỉnh, thành khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội cũng xác định trách nhiệm với cộng đồng là một nội dung quan trọng trong quá trình hoạt động. Các chương trình thiện nguyện được định hướng theo hướng bài bản, lâu dài, tập trung vào hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giáo dục, an sinh xã hội và chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ cần tạo ra doanh thu, lợi nhuận mà còn phải có trách nhiệm với xã hội. Hoạt động thiện nguyện của Hội sẽ xuất phát từ tinh thần tự nguyện và tâm huyết của các doanh nghiệp hội viên, qua đó lan tỏa tinh thần kinh doanh gắn với trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng.

Hướng tới Đại hội ngày 4/10

Tại Lễ Công bố, Ban tổ chức giới thiệu Đại hội Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam dự kiến diễn ra ngày 4/10/2026 tại Luxury Palace, số 171D Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Đại hội dự kiến có khoảng 400 đại biểu, doanh nghiệp và khách mời tham dự, với chủ đề “Bản lĩnh Hải Phòng – Kết nối phương Nam – Cùng vươn xa”, thông điệp “Hội tụ – Kết nối – Vươn xa”.

Nghi thức ký kết tài trợ, hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam cùng các doanh nghiệp đồng hành (Ảnh: Hải Triều)

Bên cạnh các nội dung chính của một kỳ Đại hội như báo cáo hoạt động, phương hướng nhiệm kỳ mới và công tác nhân sự, chương trình dự kiến dành không gian cho các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giới thiệu doanh nghiệp, giao thương và ký kết hợp tác.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác và mở rộng quan hệ hợp tác. Một số thỏa thuận hợp tác dự kiến được ký kết tại Đại hội, cùng các hoạt động giới thiệu doanh nghiệp và kết nối cộng đồng.

Một nội dung đáng chú ý tại Lễ Công bố nghi thức ký kết tài trợ và hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam với các doanh nghiệp đồng hành.

Tại chương trình, đại diện Hội cùng đại diện các doanh nghiệp thực hiện nghi thức ký kết, với sự chứng kiến của các đại biểu. Nghi thức ký kết được thực hiện nhằm ghi nhận sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động của Hội, đồng thời tạo thêm nguồn lực để Hội triển khai các chương trình kết nối hội viên, giao thương và hoạt động cộng đồng trong thời gian tới.

Tại chương trình, các doanh nhân cũng chia sẻ kỳ vọng đối với sự ra đời và hoạt động của Hội. Trong đó, nhu cầu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác được đặt ở vị trí quan trọng.

PGS.TS.BS. Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ (Ảnh: Hải Triều)

PGS.TS.BS. Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho rằng sự ra đời của Hội tạo thêm không gian để những người con Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Tôi tin rằng khi các doanh nhân cùng quy tụ, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để cùng phát triển. Sự kết nối không chỉ dừng ở những người đồng hương mà còn có thể mở rộng đến các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế”, PGS.TS.BS. Lê Đình Thanh chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình có phần trao đổi với báo chí, qua đó lãnh đạo Hội chia sẻ về mục tiêu thành lập, định hướng hoạt động và những kỳ vọng đối với cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Hội cũng thông tin những nội dung dự kiến triển khai sau Đại hội, trọng tâm là kết nối giao thương, chia sẻ nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác.