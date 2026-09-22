Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại các tỉnh phía nam kết nối gần 400 hội viên

Các đại biểu chủ trì Lễ Công bố sự kiện Đại hội Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: A.T)

Sự xuất hiện ngày càng đông đảo của các doanh nhân, doanh nghiệp có nguồn gốc Hải Phòng tại khu vực phía nam xuất phát từ nhu cầu thực tế về một không gian chung để kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác.

Hội hướng tới việc tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp có sự gắn kết về quê hương, đồng hành trong sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển của địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Đại hội Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam sẽ diễn ra vào ngày 4/10/2026 với chủ đề “Bản lĩnh Hải Phòng-Kết nối phương nam-Cùng vươn xa” cùng thông điệp xuyên suốt “Hội tụ-Kết nối-Vươn xa”.

Bên cạnh các nội dung báo cáo hoạt động, phương hướng nhiệm kỳ mới và công tác nhân sự, Đại hội sẽ dành không gian cho các hoạt động giới thiệu doanh nghiệp, giao thương và ký kết các thỏa thuận hợp tác. Mục tiêu của Đại hội là hình thành một mạng lưới doanh nhân Hải Phòng tại phương nam có sự gắn bó lâu dài, kết nối các nguồn lực về kinh doanh, tri thức, công nghệ, đồng thời duy trì mối liên hệ với quê hương Hải Phòng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thép Tiến Lên, Chủ tịch Lâm thời của Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. (Ảnh: A.T)

Chia sẻ về lý do thành lập và định hướng hoạt động của hội, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thép Tiến Lên, Chủ tịch Lâm thời của Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam, cho biết, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp người Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía nam là một lực lượng rất lớn.

Việc thành lập hội xuất phát từ mong muốn tạo ra một mái nhà chung để quy tụ và kết nối những doanh nhân có cùng tầm nhìn, cùng ý tưởng và mong muốn hợp tác. Hội không chỉ là nơi giao lưu mà quan trọng hơn là tạo không gian hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường hợp tác, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất kinh doanh, từ đó gia tăng sức mạnh tập thể và nâng cao vị thế của từng doanh nghiệp hội viên.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng nhấn mạnh hai điểm nổi bật của hội là khả năng quy tụ và khả năng kết nối giao thương.

Hiện nay, hội đã kết nối gần 400 doanh nghiệp hội viên, bao gồm cả hội viên chính thức và các doanh nghiệp đang tham gia trong mạng lưới. Mọi hoạt động của hội sẽ được triển khai dựa trên cơ sở tôn chỉ, mục đích, điều lệ và quy chế đã thống nhất tại Đại hội. Việc tham gia hội hướng đến tạo ra những giá trị cụ thể, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ năng lực, sản phẩm, dịch vụ của nhau để ưu tiên sử dụng và hình thành các cơ hội hợp tác kinh doanh thực chất.

Ký kết tài trợ giữa Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam với đại diện doanh nghiệp. (Ảnh: A.T)

Về kế hoạch sau trọng tâm sau Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, hội sẽ tập trung triển khai ngay các hoạt động kết nối giao thương nội bộ, tổ chức không gian trưng bày sản phẩm và chia sẻ thông tin thị trường, chính sách mới đến hội viên. Mạng lưới cũng sẽ tiếp tục mở rộng tới các tỉnh, thành phố khu vực Đông và Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, hội đề cao triết lý phụng sự cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện bài bản, lâu dài như hỗ trợ giáo dục, an sinh xã hội và khắc phục thiên tai, nhằm lan tỏa văn hóa kinh doanh trách nhiệm, nhân văn và lòng nhân ái, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng tại phía nam phát triển đoàn kết và bền vững.