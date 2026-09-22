Hội Doanh nghiệp Gia Lâm chung tay chăm lo Tết Trung thu cho bệnh nhi

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: P.V

Tại chương trình, Hội Doanh nghiệp Gia Lâm trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm quà tặng và tiền mặt, đến các bệnh nhi. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những em đang phải điều trị bệnh trong dịp Tết Trung thu.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm và Hội Doanh nghiệp Gia Lâm trao quà cho các bệnh nhi tại hội trường. Ảnh: P.V

Ban Tổ chức cũng trực tiếp đến các phòng bệnh thăm hỏi, trao quà cho bệnh nhi. Ảnh: P.V

Bên cạnh việc trao quà tại chương trình, Ban Tổ chức còn trực tiếp đến các phòng bệnh thăm hỏi, trao quà cho những bệnh nhi không thể xuống hội trường. Qua đó, bảo đảm các em đều nhận được sự quan tâm, động viên trong dịp Trung thu.

Ngoài những phần quà ý nghĩa, chương trình còn có hoạt động múa lân, mâm cỗ Trung thu và giao lưu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp các bệnh nhi tạm quên những mệt mỏi trong quá trình điều trị.

Tiết mục múa lân tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp các bệnh nhi tạm quên những mệt mỏi trong quá trình điều trị. Ảnh: P.V

Thông qua chương trình, Hội Doanh nghiệp Gia Lâm tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng chính quyền và các tổ chức xã hội trong hoạt động an sinh, thiện nguyện trên địa bàn; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần chăm lo, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.