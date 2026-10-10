Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Các đại biểu dự chương trình

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam, khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nhân CCB tiêu biểu đã chia sẻ cảm nghĩ, kinh nghiệm vượt khó, khởi nghiệp, xây dựng và phát triển doanh nghiệp; trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của người lính trên mặt trận kinh tế, khuyến khích hội viên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng và đóng góp cho cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh phát biểu tại chương trình

Doanh nhân CCB tiêu biểu chia sẻ cảm nghĩ, kinh nghiệm vượt khó, khởi nghiệp

Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác hội, phát huy vai trò của doanh nhân CCB trong phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2031.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh phát biểu tại chương trình

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 10 điều, tập trung vào các nội dung: phối hợp xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư; thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp; xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân CCB, cựu quân nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam cho Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh

Đại diện Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Việc ký kết quy chế là cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các hoạt động, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.