Hội Doanh nghiệp Đắk Nông gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam

Các đại biểu dự chương trình

Chương trình là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối và cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Đắk Nông, các doanh nghiệp hội viên, khách mời và các đơn vị đồng hành.

Ông Bùi Thịnh Vượng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Đắk Nông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Bùi Thịnh Vượng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Đắk Nông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng gửi lời chúc mừng đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo và những đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Hội Doanh nghiệp Đắk Nông đang tiếp tục củng cố tổ chức và triển khai các hoạt động sau quá trình sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Trao giấy khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động hội

Trước những yêu cầu mới, hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì sự gắn kết giữa các doanh nghiệp hội viên, mở rộng mạng lưới kết nối, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và kịp thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền.

Trao giấy chứng nhận cho hội viên mới

Dịp này, Hội Doanh nghiệp Đắk Nông tổ chức tuyên dương, trao giấy khen cho các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình và các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động hội; đồng thời trao chứng nhận cho các hội viên mới. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu cùng doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm nhân ngày 13/10

Thông qua chương trình, Hội Doanh nghiệp Đắk Nông mong muốn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đổi mới và phát triển. Đồng thời, hội kêu gọi các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia hoạt động hội, tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực và cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng nói chung, khu vực Đắk Nông nói riêng.