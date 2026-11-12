Hội doanh nghiệp cơ sở: Mở rộng liên kết, nâng sức cạnh tranh

Chi nhánh may TNG Đại Từ giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động tại địa phương.

Đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tiếp cận thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có đủ điều kiện xây dựng mạng lưới hợp tác rộng khắp. Vì vậy, việc thành lập hội doanh nghiệp tại các xã, phường được kỳ vọng sẽ tạo đầu mối tập hợp, kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ngay từ cơ sở.

Đơn cử, tại phường Phổ Yên, Hội Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 10-2025, trên cơ sở kế thừa cộng đồng hội viên của Hội Doanh nghiệp thành phố Phổ Yên trước đây.

Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Công ty CP Kết cấu thép Tân Khánh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Phổ Yên, chia sẻ: Chúng tôi mong muốn có thêm các hoạt động giao lưu, kết nối với quy mô rộng hơn, không chỉ trong tỉnh mà còn với doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố khác. Qua đó, các hội viên có điều kiện tìm hiểu năng lực của nhau, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm cơ hội phát triển.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, việc thành lập các hội doanh nghiệp xã, phường, hội doanh nghiệp FDI và hội doanh nghiệp phụ trợ còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong tỉnh kết nối, tìm kiếm đối tác, tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài.

Các doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Đến tháng 9-2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 15.700 doanh nghiệp, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025, với tổng vốn đăng ký hơn 217.000 tỷ đồng. Quy mô cộng đồng doanh nghiệp ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường liên kết, phát huy nguồn lực và khai thác hiệu quả các cơ hội phát triển.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục thành lập hội doanh nghiệp tại các xã, phường được kỳ vọng hình thành mạng lưới kết nối từ cơ sở, giúp tập hợp tiếng nói của doanh nghiệp, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác giữa các thành phần kinh tế.

Không chỉ tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức hội còn là kênh liên hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Thông qua đầu mối đại diện chung, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp có thể được tập hợp, phản ánh kịp thời, giúp việc trao đổi và phối hợp tháo gỡ trở nên thuận lợi hơn.

Theo ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân, địa phương đang hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, từng bước trở thành doanh nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với Thái Nguyên, việc tiếp tục thành lập, củng cố hội doanh nghiệp tại 92 xã, phường có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Khi các tổ chức hội hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp có thêm địa chỉ tin cậy để chia sẻ thông tin, tìm kiếm đối tác, phản ánh kiến nghị; chính quyền cũng có thêm kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.