Dưới ánh đèn sân khấu, truyền thống tôn sư trọng đạo và bản sắc văn hóa dân tộc được sinh viên chuyển tải bằng ngôn ngữ biểu diễn đương đại, cho thấy tư duy sáng tạo và năng lực thực hành nghề nghiệp rõ nét của các thế hệ sinh viên nhà trường.

Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Không gian đối thoại giữa truyền thống hiếu học và nhịp thở thời đại

Tháng 11 mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt khi có các dấu mốc giàu ý nghĩa: Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Sự song hành này không ngẫu nhiên, bởi trong truyền thống dân tộc, đạo lý tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học vốn là nền tảng cốt lõi của bản sắc văn hóa. Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nơi đào tạo những người trực tiếp làm công tác văn hóa, nghệ thuật, việc nối lại Hội diễn văn nghệ toàn trường sau 4 năm tạm dừng mang giá trị của một cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ thầy và trò.

PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát biểu tại chương trình

Khẳng định ý nghĩa của hoạt động này, PGS.TS. Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết: “Hội diễn là hoạt động truyền thống nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa cho sinh viên chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Nhà trường luôn quan tâm đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ và phong trào để cán bộ, giảng viên, sinh viên cùng gắn kết”.

4 năm là quãng thời gian đủ dài để một khóa sinh viên mới trưởng thành và cách người trẻ tiếp cận nghệ thuật cũng đã thay đổi nhiều. Thế nhưng, khi chương trình diễn ra, sự gắn kết giữa giảng viên và các thế hệ sinh viên vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi.

Không dừng lại ở những lời chúc quen thuộc, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã chọn cách tri ân thầy cô bằng chính sự đầu tư nghiêm túc và lao động nghệ thuật công phu qua từng tiết mục.

Làm mới chất liệu truyền thống bằng góc nhìn sáng tạo của người trẻ

Tại Hội diễn năm nay, sinh viên các khoa của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tìm được cách tiếp cận hiệu quả khi vẫn giữ trọn vẹn tinh thần văn hóa dân tộc nhưng thay đổi cách thể hiện theo hướng gần gũi hơn.

Tiết mục biểu diễn đặc sắc thể hiện tinh thần sáng tạo và lòng yêu nước của sinh viên Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật

Các đội thi đã đưa những làn điệu dân gian, hình tượng lịch sử và câu chuyện về nghề giáo vào trong nền âm nhạc, vũ đạo và ánh sáng hiện đại. Ở đó, văn hóa không “nằm yên” trong giáo trình mà trở thành chất liệu thực tế để sinh viên bộc lộ góc nhìn về thẩm mỹ và tư duy sáng tạo của mình.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu đến từ sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Theo dõi xuyên suốt đêm thi từ hàng ghế khán giả, bạn Lê Ngọc Tùng (Khoa Viết văn, Báo chí) nhận xét: “Việc kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu hiện đại tạo nên sức hấp dẫn rất tự nhiên, giúp người xem dễ cảm nhận và hào hứng theo dõi. Đây là cách làm hiệu quả để đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với giới trẻ mà không làm phai nhạt giá trị cốt lõi”.

Chính sự nhạy bén tư duy dàn dựng đã giúp các tiết mục thuyết phục được cả Ban Giám khảo lẫn người xem. Khi người trẻ được chủ động kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thời đại mình, các giá trị truyền thống tự nhiên tìm được chỗ đứng vững chắc trong đời sống sinh viên.

Từ sân khấu hội diễn đến năng lực thực hành nghề nghiệp

Nhìn vào quá trình chuẩn bị công phu phía sau hậu trường, sân khấu Hội diễn văn nghệ như một đợt thực hành nghề nghiệp quy mô toàn trường. Với sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, kiến thức về tổ chức sự kiện, biên đạo, dàn dựng sân khấu hay truyền thông không còn nằm trên trang giáo trình mà được kiểm chứng trực tiếp qua từng tiết mục.

Đằng sau ít phút biểu diễn trên sân khấu là nhiều tuần tập luyện với cường độ cao, là quá trình trao đổi ý tưởng và học cách phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Với những sinh viên năm nhất lần đầu tham gia sân khấu cấp trường, đây còn là cơ hội để vượt qua sự bỡ ngỡ và rèn luyện bản lĩnh trước đám đông.

Bạn Ngô Thị Thanh Chúc (Khoa Xuất bản, Phát hành) chia sẻ: “Dù lần đầu biểu diễn trong môi trường mới còn đôi chút hồi hộp, nhưng quá trình chăm chút từng động tác và quan sát, phối hợp cùng cả đội đã giúp em tự tin và trưởng thành hơn. Trải nghiệm này giúp em hiểu rõ giá trị của sự gắn kết tập thể để tạo nên một tiết mục trọn vẹn”.

Sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí mang đến màu sắc riêng cho Hội diễn

Đánh giá chất lượng chuyên môn của đêm thi, TS. Trần Bạch Dương - Giảng viên Khoa Văn hóa học nhận định: “Thông qua tư duy sáng tạo và sự dàn dựng tỉ mỉ, sinh viên đã chứng minh rằng văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể tỏa sáng trên sân khấu bằng ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại. Điều này phản ánh rõ năng lực thực hành nghề nghiệp vững vàng và sự chủ động của các em trong môi trường đào tạo đặc thù”.

Phần dự thi được dàn dựng công phu của sinh viên Khoa Quản trị Du lịch và Ngôn ngữ quốc tế

Kết quả chung cuộc của Hội diễn không chỉ là sự phân định thứ hạng, mà còn cho thấy sức lan tỏa đồng đều của phong trào văn hóa nghệ thuật giữa các đơn vị đào tạo.

Giải Nhất thuộc về Khoa Văn hóa học sau màn trình diễn thuyết phục cả về nội dung lẫn dàn dựng.

Giải Nhì thuộc về Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật và Khoa Thông tin - Thư viện, hai tập thể ghi dấu ấn bởi sự đầu tư công phu và tinh thần đồng đội gắn kết.

Ba giải Ba lần lượt được trao cho Khoa Di sản Văn hóa; Khoa Quản trị Du lịch và Ngôn ngữ Quốc tế cùng Khoa Du lịch với các tiết mục mang đến những lát cắt văn hóa đa dạng.

Đặc biệt, Giải Triển vọng thuộc về Khoa Viết văn, Báo chí đã bổ sung nét “chấm phá” trẻ trung, cho thấy tư duy kể chuyện giàu tính gợi mở của sinh viên khối ngành báo chí - truyền thông.

BTC trao giải cho các đội thi

Sức sáng tạo và khả năng đưa những giá trị văn hóa vào nghệ thuật biểu diễn không chỉ hiện diện ở những đơn vị vốn quen với nghệ thuật hay di sản, mà lan tỏa đồng đều tới nhiều ngành khác nhau trong toàn trường.

Dù theo học ở các lĩnh vực từ thông tin - thư viện, du lịch, ngôn ngữ đến viết văn, báo chí hay xuất bản, sinh viên đều tìm được cách tiếp cận riêng để kể câu chuyện văn hóa bằng sự nghiêm túc và chủ động. Chính sự góp mặt đa dạng ấy đã biến sân khấu Hội diễn thành điểm hẹn chung nơi mỗi người học đều có thể đóng góp tiếng nói và bản sắc của mình.

Thầy và trò Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Hội diễn văn nghệ

Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) không chỉ đánh dấu sự trở lại đầy sức sống của một hoạt động truyền thống sau 4 năm gián đoạn, mà còn để lại nhiều giá trị thiết thực cho đời sống học đường.

Chương trình đã tạo nên sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa giảng viên và sinh viên, giữa các đơn vị đào tạo, đồng thời bồi đắp tinh thần hiếu học và lòng tri ân qua những hoạt động gần gũi, giàu tính thực tiễn.

Quan trọng hơn, thành công của sự kiện đã khẳng định môi trường đào tạo giàu tính thực hành tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nơi sinh viên được rèn giũa tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp để giữ gìn, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam một cách bền vững.