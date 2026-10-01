Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Hội diễn nghệ thuật quần chúng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH năm 2026.

Tham gia hội diễn, hơn 300 diễn viên của 9 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc khối tham mưu và các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực đã biểu diễn 45 tiết mục nghệ thuật đặc sắc với đa dạng các thể loại ca, múa, nhạc, diễn tấu nhạc cụ; nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, dân tộc, mảnh đất, con người Sơn La; những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trên mặt trận đấu tranh với giặc lửa.

Tiết mục "Chúng tôi là lính cứu hỏa" của đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1.

Tiết mục độc tấu sáo tại hội diễn.

Chương trình nghệ thuật được các đoàn chuẩn bị công phu, ấn tượng, đặc sắc; lực lượng diễn viên tham gia hội diễn có chất lượng cao, có sự đa dạng về dụng cụ, đạo cụ, trang phục đặc sắc... Nhiều tiết mục thể hiện tính chuyên nghiệp, sáng tạo trong xử lý tác phẩm.

Tiết mục hát múa "Niềm tin ngày mới".

Tiết mục múa "Cá Suối" của Đoàn nghệ thuật quần chúng khối tham mưu.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1; 2 giải nhì, 6 giải ba toàn đoàn cho các đội tham gia; trao các giải A, B, C cho các tiết mục xuất sắc.

Đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trao giải Nhì toàn đoàn cho các đội thi.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trao giải Ba toàn đoàn cho các đội thi.

Ban tổ chức trao giải A cho các tiết mục xuất sắc.

Hội diễn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực tiến tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026); tạo sân chơi lành mạnh, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác, bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ để thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ quan đơn vị.