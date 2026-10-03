Hội diễn 'Giai điệu tuổi hồng' toàn quốc lần thứ XIII năm 2026 diễn ra vào tháng 12

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Theo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I (2025-2030) trong năm 2026, Bộ GD&ĐT xác định tổ chức Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” là một trong những nhiệm vụ nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường an toàn, lành mạnh, nhân văn và phát triển toàn diện học sinh.

Hội diễn lần thứ XIII năm 2026 có chủ đề “Tuổi hồng Việt Nam - Khát vọng cống hiến”, hướng tới tạo môi trường để học sinh trải nghiệm, thực hành, sáng tạo và thể hiện năng khiếu nghệ thuật. Hoạt động đồng thời góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè; phát triển sự tự tin, khả năng sáng tạo, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của học sinh.

Nội dung hội diễn tập trung thể hiện tình cảm, khát vọng trong sáng của tuổi trẻ; ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam; tình cảm với thầy cô, mái trường, gia đình và bạn bè. Các tiết mục được khuyến khích khai thác những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, nghệ thuật truyền thống, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương.

Đối tượng tham gia là học sinh đang học chương trình THCS và THPT trên toàn quốc trong năm học 2026-2027. Học sinh các trường chuyên nghiệp về âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật văn hóa không thuộc đối tượng tham gia hội diễn cấp toàn quốc.

Theo thể lệ, mỗi Sở GD&ĐT thành lập một đoàn tham dự gồm từ 3 đến 6 tiết mục, trong đó có ít nhất hai loại hình nghệ thuật. Chương trình không quá 30 phút, với tối đa 30 học sinh tham gia biểu diễn, bao gồm người dẫn chương trình, người hỗ trợ và ban nhạc. Học sinh THCS chiếm không quá một phần ba tổng số học sinh biểu diễn.

Các tiết mục phải phù hợp chủ đề, có giá trị giáo dục, thẩm mỹ, văn hóa, nghệ thuật và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Học sinh phải trực tiếp biểu diễn; giáo viên, biên đạo, nghệ sĩ có thể hỗ trợ tập luyện nhưng không được thay thế học sinh. Phần hát phải sử dụng giọng hát trực tiếp, không sử dụng người hát thay hoặc hát nhép. Trang phục, đạo cụ, âm thanh, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu phải bảo đảm an toàn, phù hợp môi trường giáo dục.

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Công tác chấm chọn được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công bằng và công khai. Điểm tiết mục được đánh giá theo các nhóm tiêu chí về nội dung tư tưởng, giáo dục và chủ đề; chất lượng nghệ thuật, kỹ thuật; tính sáng tạo, dàn dựng và phong cách học sinh; trang phục, đạo cụ, âm thanh, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu. Chương trình dự thi cũng được đánh giá về chủ đề, cấu trúc, chất lượng nghệ thuật, sự đồng đều và dấu ấn văn hóa, sự sáng tạo của học sinh.

Bên cạnh Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng”, Kế hoạch năm 2026 còn triển khai các nhiệm vụ về xây dựng giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức học đường; hỗ trợ tư vấn học đường và công tác xã hội học sinh; truyền thông, giới thiệu các mô hình văn hóa, đạo đức, lối sống học đường hiệu quả; hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Theo kế hoạch, Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XIII-2026 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại Đồng Nai. Kinh phí tổ chức thuộc nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I (2025-2030) và các nguồn hợp pháp khác.