Hội diễn Giai điệu tuổi hồng 2026 đề cao khát vọng cống hiến

Ảnh minh họa (Nguồn: baobacninh.vn)

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 3020/QĐ-BGDĐT về Thể lệ Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc dành cho học sinh phổ thông lần thứ XIII năm 2026.

Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XIII năm 2026 là hoạt động dành cho học sinh phổ thông, được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các em trải nghiệm, thực hành, sáng tạo và thể hiện bản thân thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Với chủ đề “Tuổi hồng Việt Nam - Khát vọng cống hiến”, thể hiện định hướng khuyến khích học sinh phát huy sức sáng tạo, tinh thần tập thể và khả năng biểu đạt nghệ thuật. Thông qua các tiết mục biểu diễn, học sinh có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè, đồng thời tiếp cận và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Mục đích của hội diễn là tạo môi trường giáo dục nghệ thuật lành mạnh, bổ ích để học sinh được trải nghiệm và phát triển bản thân. Hoạt động này cũng nhằm khuyến khích, động viên và ghi nhận những nỗ lực, kết quả nổi bật của học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động nghệ thuật.

Đối tượng tham gia là học sinh phổ thông, hội diễn góp phần mở rộng cơ hội để các em tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ trong môi trường giáo dục.

Các đoàn tham gia xây dựng chương trình với nhiều loại hình nghệ thuật, gồm ca hát, múa và biểu diễn nhạc cụ; qua đó tạo sự đa dạng trong hình thức thể hiện và phát huy khả năng nghệ thuật của học sinh.

Mỗi đoàn được xây dựng chương trình gồm từ 3 đến 6 tiết mục, trong đó có ít nhất hai loại hình nghệ thuật. Tổng thời lượng chương trình không quá 30 phút và số lượng học sinh biểu diễn của mỗi đoàn không quá 30 em.

Các tiêu chí chấm điểm cụ thể như sau: tiết mục, nội dung tư tưởng, giá trị giáo dục và mức độ phù hợp với chủ đề chiếm 30 điểm; chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật biểu diễn chiếm 30 điểm; sự sáng tạo, dàn dựng và phong cách học sinh chiếm 30 điểm; trang phục, đạo cụ, âm thanh, hình ảnh và hiệu quả sân khấu chiếm 10 điểm.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải toàn đoàn, giải tiết mục thuộc các loại hình ca, múa, nhạc cụ và các giải chuyên đề nếu có, căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của Ban Giám khảo.

Tổng số tiết mục đoạt giải không vượt quá 70% tổng số tiết mục tham gia hội diễn. Các quy định này tạo cơ sở cho việc đánh giá, xếp giải theo tiêu chí thống nhất.

Hội diễn dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026 tại tỉnh Đồng Nai.

Xem chi tiết thể lệ: