Hội Dầu khí Việt Nam trao đổi hợp tác với Hiệp hội Khí tự nhiên và Năng lượng châu Á

Tham dự buổi làm việc, về phía Hội Dầu khí Việt Nam có TS Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội; TS Phan Ngọc Trung, Trưởng ban Tư vấn phản biện; TS Đinh Văn Sơn, Trưởng ban Đối ngoại; ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Tổng thư ký Hội.

Về phía ANGEA có bà Laila Nowell, Chánh Văn phòng Hiệp hội; cùng các cố vấn cấp cao của ANGEA.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Hội Dầu khí Việt Nam và Hiệp hội Khí tự nhiên và Năng lượng châu Á

Tại cuộc làm việc, bà Laila Nowell, Chánh Văn phòng ANGEA giới thiệu về quá trình hoạt động của ANGEA, định hướng hợp tác tại Việt Nam và các chương trình nghiên cứu trong khu vực. Thành lập năm 2021, trụ sở tại Singapore, ANGEA quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị khí tự nhiên, từ thăm dò, khai thác, vận chuyển đến phát triển hạ tầng và phát điện.

Bà Laila Nowell, Chánh Văn phòng ANGEA

Bà Laila Nowell cho biết, ANGEA đang đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng cân bằng, thực tiễn và phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Một trong những nội dung được ANGEA giới thiệu là Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về an ninh năng lượng (Energy Security Best Practices). Báo cáo tổng hợp các kinh nghiệm, thông lệ quốc tế và cập nhật những xu hướng chính sách năng lượng đang được triển khai tại các quốc gia trong khu vực.

Trao đổi tại cuộc làm việc, hai bên dành sự quan tâm đến những vấn đề đang đặt ra đối với quá trình phát triển, chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, trong đó có LNG và các dự án điện khí LNG, cùng một số lĩnh vực năng lượng mới như CCS, điện gió ngoài khơi.

TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho rằng việc tăng cường kết nối có thể giúp các cơ quan quản lý Việt Nam có thêm thông tin, kinh nghiệm và góc nhìn quốc tế trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Trao đổi tại cuộc làm việc, TS Nguyễn Quốc Thập cho biết, thời gian qua, Hội Dầu khí Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý đối với các vấn đề, chính sách liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Các cơ quan soạn thảo về cơ bản đã ghi nhận, tiếp thu và có những điều chỉnh đối với các ý kiến đóng góp của Hội.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Quốc Thập cho rằng vẫn còn một số vấn đề lớn cần tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển năng lượng và tháo gỡ những rào cản đối với điện gió ngoài khơi. Chính sách đối với các lĩnh vực năng lượng cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo môi trường thuận lợi hơn để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đối với điện gió ngoài khơi, Việt Nam có tiềm năng lớn, song thách thức là làm thế nào để biến tiềm năng thành các dự án cụ thể.

“Điều này đòi hỏi phải có một khuôn khổ chính sách rõ ràng, ổn định, đồng thời có sự đồng thuận và phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân”, TS Nguyễn Quốc Thập nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cũng cho rằng về lâu dài, Việt Nam cần hướng tới một thị trường điện cạnh tranh, trong đó hoạt động mua bán điện được vận hành theo cơ chế thị trường linh hoạt, có lộ trình phù hợp.

Ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Tổng thư ký Hội Dầu khí Việt Nam giới thiệu hoạt động của Hội

ANGEA đánh giá cao vai trò của Hội Dầu khí Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách năng lượng; đồng thời quan tâm đến những đề xuất nhằm thúc đẩy thị trường LNG, hoàn thiện cơ chế chính sách và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí LNG tại Việt Nam.

Đánh giá sự tham gia của các hiệp hội, tổ chức quốc tế trong quá trình trao đổi với Việt Nam là tín hiệu tích cực, TS Nguyễn Quốc Thập cho rằng việc tăng cường kết nối có thể giúp các cơ quan quản lý Việt Nam có thêm thông tin, kinh nghiệm và góc nhìn quốc tế trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Hai bên cũng thống nhất cần tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác chuyên môn, trong đó có nghiên cứu, đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng.

Đoàn Hội Dầu khí Việt Nam tham dự cuộc làm việc với Hiệp hội Khí tự nhiên và Năng lượng châu Á

Từ góc độ hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam đề xuất nghiên cứu một thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, qua đó tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm.

Theo TS Nguyễn Quốc Thập, đây cũng có thể trở thành một kênh kết nối giữa Việt Nam với mạng lưới quốc tế và khu vực của ANGEA, giúp tăng cường tiếp cận xu hướng, kinh nghiệm và các sáng kiến quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.

Việc tăng cường trao đổi giữa Hội Dầu khí Việt Nam và ANGEA được kỳ vọng góp phần mở rộng kênh tham vấn, cập nhật kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách năng lượng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.