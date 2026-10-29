Hội Dầu khí Việt Nam tăng cường trao đổi hợp tác với BSR

Đoàn công tác của Hội DKVN có ông Trần Ngọc Cảnh - nguyên Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, Ủy viên Ban Chấp hành Hội; ông Hoàng Xuân Hùng - nguyên Phó Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM; cùng các thành viên trong Hội DKVN.

Về phía BSR, có ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT; ông Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc, cùng Ban Giám đốc NMLD Dung Quất và đại diện các ban chức năng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thông tin với đoàn công tác, ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT BSR cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đối mặt nhiều thách thức do bối cảnh địa chính trị phức tạp, rủi ro nguồn cung dầu mỏ và vận tải, cùng biến động tỷ giá và giá dầu.

Mặc dù vậy, với sự quản trị biến động linh hoạt, BSR đã duy trì NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định và liên tục ở công suất quy đổi bình quân 123%. Tổng sản lượng sản xuất đạt 6,109 triệu tấn, tương đương 105,2% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt 6,058 triệu tấn. Doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 164,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 115% kế hoạch sản xuất kinh doanh và 122,2% kế hoạch quản trị; nộp ngân sách nhà nước hợp nhất 10,5 nghìn tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch.

Ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT BSR chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh của BSR.

Bên cạnh đó, BSR ghi nhận mốc vượt 59 triệu giờ công an toàn. Tỷ lệ năng lượng tự dùng và hao hụt giữ ở mức 7,2%, đồng thời chế biến thành công 40 loại dầu thô. Tính đến hết tháng 9/2026, BSR đã sản xuất gần 111,8 triệu tấn sản phẩm (tiêu thụ hơn 111,3 triệu tấn), đạt doanh thu hợp nhất trên 2 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 270,3 nghìn tỷ đồng.

Về Dự án NCMR NMLD Dung Quất, tính đến ngày 15/10/2026, tiến độ san lấp mặt bằng đạt 86,6%. BSR đang tập trung chuẩn bị đồng bộ 116 điểm đấu nối trong đợt bảo dưỡng tổng thể TA6.

Ông Trần Ngọc Cảnh - nguyên Tổng Giám đốc PETROVIETNAM tham quan và ôn lại những kỷ niệm trong quá trình hình thành và phát triển của BSR.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Cảnh - nguyên Tổng Giám đốc PETROVIETNAM đã ôn lại lịch sử hình thành NMLD Dung Quất. Ông đánh giá cao việc BSR vận hành an toàn, hiệu quả NMLD Dung Quất, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người lao động. Trong bối cảnh nguồn cung dầu thô toàn cầu thiếu hụt, BSR vẫn bảo đảm sản xuất kinh doanh và duy trì cung ứng nhiên liệu cho đất nước.

Đoàn công tác Hội DKVN tham quan, trao đổi về tình hình hoạt động của NMLD Dung Quất.

Đồng thời, ông Trần Ngọc Cảnh đánh giá Dự án NCMR sẽ tiếp tục tạo đà nâng cao năng lực cạnh tranh cho BSR trong thời gian tới. Ông cũng nhấn mạnh, Hội DKVN sẵn sàng phối hợp cùng BSR trong nghiên cứu, phản biện và đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

Đoàn công tác Hội DKVN cùng cán bộ, công nhân viên BSR tham dự buổi làm việc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại BSR, đoàn công tác Hội DKVN cũng tham quan và tìm hiểu hoạt động sản xuất thực tế của NMLD Dung Quất.

Tại Phòng Điều khiển Trung tâm, các thành viên Hội DKVN đã gặp gỡ, trao đổi và động viên lực lượng kỹ sư, công nhân vận hành đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Đoàn cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động làm chủ công nghệ hiện đại và tính kỷ luật cao của đội ngũ nhân sự BSR, góp phần giữ vững dòng chảy sản xuất an toàn, liên tục ở công suất cao.