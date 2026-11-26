Hỏi: Việc thực hành phương pháp Hồ Chí Minh cần được thể hiện như thế nào trong công việc hằng ngày của cán bộ, đảng viên?

Trả lời: Phương pháp là thành tố được Chỉ thị bổ sung nhằm khắc phục hạn chế “chưa chú trọng đúng mức việc thực hành, vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh”. Trong công việc hằng ngày, phương pháp đó thể hiện ở cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn.

Có thể cụ thể hóa thành các việc: nắm chắc tình hình trước khi quyết định; giao việc rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; tổ chức thực hiện đến cùng, kiểm tra kết quả; lắng nghe ý kiến của Nhân dân, của cấp dưới để điều chỉnh kịp thời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể: “Khi giao công tác cho cán bộ cần phải chỉ đạo rõ ràng, sắp đặt đầy đủ. Vạch rõ những điểm chính, và những khó khăn có thể xảy ra”[1].

[1] Sđd, t.5, tr.320.