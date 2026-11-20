Hỏi: Việc học tập, thực hành theo Bác được gắn với cải cách hành chính như thế nào?

Trả lời: Chỉ thị yêu cầu gắn thực hành đạo đức công vụ với đẩy mạnh cải cách hành chính. Đảng ủy Chính phủ được giao rà soát, bãi bỏ thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn để khơi thông điểm nghẽn thể chế; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn hóa tiêu chí đạo đức công vụ và tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức.

Cùng với đó, Đảng ủy Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công khai, minh bạch thông tin để Nhân dân và doanh nghiệp giám sát hoạt động công vụ; Đảng ủy Quốc hội thể chế hóa các yêu cầu của Chỉ thị vào hệ thống pháp luật, tăng cường giám sát tối cao đối với việc tuân thủ pháp luật, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình.

Các nhiệm vụ này nhằm chuyển hóa yêu cầu học tập, thực hành theo Bác thành chuẩn mực công vụ, quy định pháp luật và quy trình hành chính thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.