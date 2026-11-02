Hỏi - đáp về kinh tế tập thể

Trả lời: Theo Luật HTX năm 2023, HTX có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực đúng mục đích, hiệu quả, phù hợp với điều lệ và nghị quyết của đại hội thành viên. Hoạt động tài chính, kế toán phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm ghi chép, theo dõi và phản ánh đầy đủ tình hình thu, chi, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động. HTX đồng thời phải phân tách thu nhập từ giao dịch nội bộ và giao dịch bên ngoài làm căn cứ phân phối thu nhập.

Việc phân phối thu nhập phải thực hiện sau khi HTX hoàn thành nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ tài chính, xử lý lỗ và trích lập các quỹ theo quy định. Thu nhập từ giao dịch nội bộ được phân phối gắn với mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mức độ góp sức lao động của thành viên chính thức; thu nhập từ giao dịch bên ngoài được phân phối theo Điều lệ HTX. Việc quản lý, sử dụng các quỹ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật và điều lệ.

Bên cạnh đó, HTX có trách nhiệm công bố những thông tin liên quan đến tổ chức và hoạt động, trong đó có điều lệ, nghị quyết của đại hội thành viên, báo cáo tài chính hằng năm, tình hình quản lý và sử dụng quỹ chung không chia, tài sản chung không chia. Thành viên có quyền tiếp cận thông tin và được cung cấp thông tin theo quy định.

Để thực hiện tốt trách nhiệm này, HTX cần chấp hành đầy đủ chế độ kế toán, báo cáo tài chính; xây dựng quy chế quản lý tài chính rõ ràng; thực hiện công khai thông tin đúng thời hạn và tạo điều kiện để thành viên tham gia giám sát. Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên cần thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định.

Quản lý tài chính minh bạch, phân phối thu nhập đúng nguyên tắc và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi thành viên mà còn củng cố niềm tin, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động và tạo nền tảng để HTX phát triển ổn định, bền vững.