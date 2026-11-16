[Hỏi-đáp] Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được cụ thể hóa thành những nhóm nội dung nào?

Hỏi: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được cụ thể hóa thành những nhóm nội dung nào?

Trả lời: Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu phát huy mạnh mẽ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng. Trách nhiệm nêu gương được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ, gồm ba nhóm.

Nhóm thứ nhất là bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện: kiên định về chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, quyết sách kịp thời.

Nhóm thứ hai là đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi: gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm; làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, có kết quả và sản phẩm cụ thể; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhóm thứ ba là tinh thần phục vụ nhân dân: gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, vì dân; liêm chính, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; chống quan liêu, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm.

Sức thuyết phục của tấm gương được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[1].

[1] Sđd, t.1, tr.284.