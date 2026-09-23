[Hỏi-Đáp] Thủ tục 'Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng' như thế nào?

Một ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh, Quảng Trị. (Ảnh NGÂN LÊ)

Trả lời: Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, thủ tục "Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng" được triển khai theo các bước sau đây và có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

1. Trình tự thực hiện thủ tục

Căn cứ tiết 1 tiểu mục II Mục A Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 639/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, quy định về thủ tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng cấp tỉnh như sau:

Bước 1: Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị theo Mẫu số 28 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 145 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Đối với tổ chức, cá nhân được ủy quyền có giấy đề nghị theo Mẫu số 29 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 145 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Bước 2: Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm:

- Đối chiếu thông tin mới phát hiện với hồ sơ liệt sĩ đang quản lý.

- Trường hợp đủ thông tin và đủ căn cứ pháp lý để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thì ban hành văn bản kèm theo các giấy tờ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 145 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ nơi quản lý mộ để bổ sung thông tin trên bia mộ.

Bước 3: Sở Nội vụ nơi quản lý mộ có trách nhiệm:

- Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm giấy tờ kiểm tra, đối chiếu thông tin trên bia mộ liệt sĩ; ban hành quyết định xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Mẫu số 76 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 145 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (trường hợp được ủy quyền thực hiện); Cục Người có công (kèm theo bản sao đơn hoặc giấy đề nghị); Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc.

- Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định quy định tại điểm a khoản 4 Điều 145 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP cập nhật dữ liệu thông tin trên bia mộ liệt sĩ vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (sau đây gọi chung là Cơ sở dữ liệu về liệt sĩ); cấp giấy báo tin mộ liệt sĩ tới thân nhân liệt sĩ.

- Thực hiện khắc lại bia mộ liệt sĩ.

- Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của đối tượng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 145 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có trách nhiệm thực hiện chi trả cho đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền.

2. Thành phần hồ sơ

(1) Đối với đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông tin về mộ liệt sĩ gồm: họ và tên; ngày tháng năm sinh hoặc năm sinh; nguyên quán; cơ quan, đơn vị khi hy sinh; cấp bậc, chức vụ khi hy sinh; ngày tháng năm hy sinh hoặc năm hy sinh

- Đơn đề nghị xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Mẫu số 28 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 145 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gồm:

+ Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

+ Thông tin về thân nhân của liệt sĩ gồm: họ và tên, mối quan hệ với liệt sĩ.

(2) Đối với tổ chức, cá nhân được ủy quyền, thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thông tin về mộ liệt sĩ gồm: họ và tên; ngày tháng năm sinh hoặc năm sinh; nguyên quán; cơ quan, đơn vị khi hy sinh; cấp bậc, chức vụ khi hy sinh; ngày tháng năm hy sinh hoặc năm hy sinh.

+ Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP

+ Văn bản ủy quyền của đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

+ Giấy đề nghị theo Mẫu số 29 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 145 Nghị định số 131/2021/NĐ- CP

3. Hướng dẫn nhập hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia

Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn; sau đó chọn "Đăng nhập" ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Công dân nhập số định danh cá nhân, mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực đăng nhập.

Công dân thực hiện bằng một trong hai cách: Nhập mã xác nhận được gửi về ứng dụng VNeID; hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sau khi xác nhận, nhập mật mã Passcode trên ứng dụng và nhấn “Xác nhận” để hoàn tất đăng nhập.

Bước 3: Tìm kiếm thủ tục

Thủ tục "Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại ô tìm kiếm, công dân nhập từ khóa "Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng" hoặc nhập Mã thủ tục là: "1.013746" và nhấn vào biểu tượng tìm kiếm hình kính lúp, hệ thống sẽ đề xuất kết quả để công dân lựa chọn trường hợp tương ứng.

Bước 4: Công dân chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Công dân chọn thủ tục: Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng.

Sau đó chọn Tỉnh/Thành phố - Chọn Sở thực hiện thủ tục - Nhấn “Đồng ý” và chọn chức năng "Nộp trực tuyến".

Bước 5: Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ, để thực hiện thao tác nhập thông tin hồ sơ

Bước 6: Nhập thông tin hồ sơ

Bước 7: Đính kèm thành phần hồ sơ

Bước 8: Chọn hình thức nhận kết quả

Có thông báo “Nộp hồ sơ thành công”.