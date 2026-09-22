[Hỏi-Đáp] Thủ tục lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như thế nào?

Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đu-Động Đạt, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Trả lời: Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, các bước chi tiết về thủ tục "Lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" được thực hiện theo các bước dưới đây và có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

1. Trình tự thực hiện

Căn cứ tiết 2 tiểu mục I Mục A Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 639/QĐ-BNV năm 2025 quy định về thủ tục lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2025 tại cấp tỉnh như sau:

Bước 1: Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (hoặc đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng của mỗi liệt sĩ) gửi Sở Nội vụ các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo Mẫu 30 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Bản sao từ: Bằng “Tổ quốc ghi công” và giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 147 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, có trách nhiệm rà soát, nếu hồ sơ đang quản lý có thông tin về liệt sĩ và thân nhân thì có văn bản thông báo Sở Nội vụ nơi quản lý mộ kèm theo các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 147 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và bản trích lục hồ sơ liệt sĩ.

Bước 3: Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sĩ trong 20 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 147 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, có trách nhiệm kiểm tra thông tin về vị trí mộ, thông tin khắc trên bia mộ, tình trạng hài cốt, thông tin quy tập; nếu đủ căn cứ thì thực hiện như sau:

- Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, lập biên bản bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo Mẫu số 82 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Thông báo và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ gửi mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ về Sở Nội vụ;

- Thanh toán chi phí lấy mẫu hài cốt liệt sĩ (nếu có).

- Gửi mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ kèm theo văn bản, biên bản lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ đến đơn vị giám định ADN; gửi văn bản và sao toàn bộ giấy tờ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 147 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

2. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo Mẫu số 30 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP

- Bản sao từ Bằng “Tổ quốc ghi công” và Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP

3. Hướng dẫn nhập hồ sơ online thủ tục "Lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin"

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia

Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, sau đó chọn “Đăng nhập” ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Công dân nhập: Số định danh cá nhân, mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực đăng nhập.

Công dân thực hiện bằng một trong hai cách: Nhập mã xác nhận được gửi về ứng dụng VNeID; hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sau khi xác nhận, nhập mật mã Passcode trên ứng dụng và nhấn “Xác nhận” để hoàn tất đăng nhập.

Bước 3: Tìm kiếm thủ tục

Thủ tục "Lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại ô tìm kiếm, công dân nhập từ khóa "Lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" hoặc nhập Mã thủ tục là: "1.013747" và nhấn vào biểu tượng tìm kiếm hình kính lúp, hệ thống sẽ đề xuất kết quả để công dân lựa chọn trường hợp tương ứng.

Bước 4: Công dân chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Công dân chọn thủ tục: Lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Sau đó chọn Tỉnh/Thành phố - Chọn Sở thực hiện thủ tục - Nhấn “Đồng ý” và chọn chức năng "Nộp trực tuyến".

Bước 5: Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ, để thực hiện thao tác nhập thông tin hồ sơ.

Bước 6: Nhập thông tin Hồ sơ

Bước 7: Đính kèm thành phần Hồ sơ

Bước 8: Chọn hình thức nhận kết quả

Chọn hình thức nhận kết quả để nhận thông báo nộp hồ sơ thành công.

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Căn cứ tiết 2 tiểu mục I Mục A Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 639/QĐ-BNV năm 2025 quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2025 tại cấp tỉnh như sau:

- Mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ còn thiếu thông tin nhưng có thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu trong các giấy tờ sau: giấy báo tử, giấy báo tử trận, giấy chứng nhận hy sinh, giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP và các giấy tờ có thông tin liên quan về nơi liệt sĩ hy sinh hoặc nơi an táng liệt sĩ.

- Mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ không có thông tin nhưng danh sách liệt sĩ của cơ quan quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh có chung thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu và đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ. Trường hợp cơ quan quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh không còn tồn tại thì cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp cung cấp danh sách.

- Mộ liệt sĩ thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ mà có nhiều đại diện thân nhân liệt sĩ cùng nhận.