Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 48 Luật Phòng, chống ma túy năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Công an cấp xã lập danh sách người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy cư trú tại địa phương.

2. Khi người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy thay đổi nơi cư trú, thì công an cấp xã nơi chuyển đi có trách nhiệm thông báo cho công an cấp xã nơi chuyển đến trong thời hạn 24 giờ kể từ khi người đó chuyển khỏi địa phương để đưa vào danh sách và phối hợp quản lý.

Tình nguyện viên tuyên truyền phòng, chống ma túy. Ảnh: LÊ HÙNG KHOA

3. Công an cấp xã đưa người nghiện ma túy ra khỏi danh sách người nghiện ma túy tại địa phương đối với các trường hợp sau đây:

a) Đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc hoàn thành điều trị nghiện bằng thuốc thay thế;

b) Phải chấp hành án phạt tù; có quyết định đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện;

c) Chuyển đến cư trú ở địa phương khác;

d) Chết hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích.

4. Công an cấp xã đưa người bị quản lý sau cai nghiện ma túy ra khỏi danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương đối với các trường hợp sau đây:

a) Đã chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy;

b) Phải chấp hành án phạt tù; thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; có kết quả xác định tình trạng nghiện là nghiện ma túy;

c) Chuyển đến cư trú ở địa phương khác;

d) Chết hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích.