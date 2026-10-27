Hỏi - đáp pháp luật về chăn thả súc vật trên đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP, cá nhân chăn thả súc vật trên đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt có thể bị phạt tiền 300.000-500.000 đồng; tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì bị phạt 600.000-1.000.000 đồng. Mức xử phạt này cũng áp dụng đối với hành vi vi phạm sau đây tại khoản 1 nêu trên:

- Trồng cây trái phép trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị; trồng cây cao trên 1,5m hoặc trồng cây dưới 1,5m nhưng ảnh hưởng đến an toàn, ổn định công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt trong quá trình khai thác hoặc trồng cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hạ độ cao của cây trồng có chiều cao vượt quá quy định, di dời cây trồng không đúng quy định hoặc có ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt.

* Bạn đọc K'Thiện ở xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, xâm cư ở khu vực biên giới đất liền bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 9 Nghị định số 79/2026/NĐ-CP, cá nhân có hành vi xâm cư ở khu vực biên giới đất liền có thể bị phạt tiền 5.000.000-10.000.000 đồng. Mức xử phạt này cũng áp dụng với các hành vi khác tại khoản 6 nêu trên như sau:

- Đốt cây khai hoang trong phạm vi 1.000m tính từ đường biên giới trên đất liền;

- Sử dụng tiền chất thuốc nổ trái phép trong vành đai biên giới trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài bị phạt tiền, tùy từng hành vi vi phạm, cá nhân thực hiện còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất, buộc rời khỏi khu vực biên giới đất liền (trừ cư dân biên giới); buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Cá nhân, tổ chức chịu mọi chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.