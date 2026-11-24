Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Tương trợ tư pháp về hình sự năm 2025: Tương trợ tư pháp về hình sự là việc Việt Nam và nước ngoài, thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các hoạt động xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ hoặc thực hiện các hoạt động khác nhằm phục vụ giải quyết vụ việc, vụ án hình sự, thi hành án.

Phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự được quy định tại Điều 9 Luật Tương trợ tư pháp về hình sự năm 2025, bao gồm:

1. Tống đạt, giao, gửi văn bản tố tụng;

2. Khám xét, thu giữ;

3. Tịch thu, trả lại, xử lý vật chứng, tài sản;

4. Tổ chức cho người ở nước được yêu cầu sang nước yêu cầu để hỗ trợ điều tra, cung cấp chứng cứ;

5. Tổ chức cho người có thẩm quyền ở nước yêu cầu sang nước được yêu cầu để có mặt trong quá trình thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự;

6. Chuyển giao tạm thời người đang bị tạm giam hoặc đang chấp hành án phạt tù ở nước được yêu cầu sang nước yêu cầu để hỗ trợ điều tra, cung cấp chứng cứ;

7. Lấy lời khai trực tiếp, trực tuyến và các hình thức thu thập, cung cấp chứng cứ khác;

8. Chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự;

9. Trao đổi thông tin;

10. Các hình thức tương trợ khác.