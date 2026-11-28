Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 63 Luật Thi hành án dân sự năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đang được thi hành thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án.

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2. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án, quyết định mà bản án, quyết định đó chưa thi hành được phần nào thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ việc thi hành án.

Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án, quyết định mà bản án, quyết định đó đã thi hành được một phần thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ đối với phần chưa thi hành xong.

Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy một phần bản án, quyết định thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ đối với phần bị hủy nhưng chưa thi hành xong và ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với phần không bị hủy.

3. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định thì việc thi hành án được thực hiện theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án và quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án đã ban hành phù hợp với nội dung quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm.

4. Trường hợp bản án, quyết định bị kháng nghị đã thi hành được một phần hoặc đã thi hành xong thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện kiểm sát có thẩm quyền và đương sự.

Việc giải quyết hậu quả đối với phần bản án, quyết định đã được thi hành xong nhưng bị hủy được thực hiện theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm và bản án, quyết định mới.