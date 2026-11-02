Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 12 và 17 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025.

Theo Điều 17 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025: Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 18 của Luật này.

Hỏi - Đáp pháp luật: Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi được quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật này.

2. Được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật này.

3. Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chế độ về bảo hiểm tiền gửi.

4. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi.

5. Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm.