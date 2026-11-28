Trả lời: Khoản 2 Điều 3 Luật Quy hoạch năm 2025 giải thích: Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia, định hướng phát triển, sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng mang tính chiến lược trên lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển.

Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia được quy định tại Điều 25 Luật Quy hoạch năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Quy hoạch tổng thể quốc gia bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển quốc gia; phân tích, đánh giá các chủ trương, định hướng phát triển lớn tầm quốc gia; phân tích, dự báo xu thế phát triển trong nước và quốc tế; phân tích, dự báo các nguồn lực phát triển;

b) Xây dựng các kịch bản phát triển và lựa chọn kịch bản phát triển;

c) Quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển;

d) Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển trong kỳ quy hoạch;

đ) Định hướng tổ chức không gian phát triển bao gồm các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia; các hành lang kinh tế; khu vực lãnh thổ cần bảo tồn, hạn chế phát triển;

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e) Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng quốc gia;

g) Định hướng phát triển không gian biển;

h) Định hướng sử dụng đất quốc gia đến từng vùng;

i) Định hướng phát triển vùng và liên kết vùng;

k) Định hướng phát triển hệ thống đô thị;

l) Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng cấp quốc gia, bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội;

m) Định hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu;

n) Giải pháp, dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.