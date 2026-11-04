Hỏi – Đáp pháp luật: Nguyên tắc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 4 và Điều 7 Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Nguyên tắc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Nguyên tắc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được quy định tại Điều 4 Luật này. Cụ thể như sau:

1. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam; quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh; sự thống lĩnh của Chủ tịch nước và quản lý nhà nước của Chính phủ.

2. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Bảo đảm độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, điều kiện và khả năng của Việt Nam; tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia; thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền con người.

4. Chỉ tham gia hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, duy trì hòa bình sau xung đột và các hoạt động khác vì mục đích nhân đạo trên cơ sở đề nghị của Liên hợp quốc.

5. Triển khai lực lượng ở quốc gia, khu vực đã được Liên hợp quốc thành lập phái bộ và tại các cơ quan của Liên hợp quốc, trên cơ sở đề nghị của Liên hợp quốc.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 của Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: qdnd.vn

Hình thức và lĩnh vực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Hình thức và lĩnh vực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được quy định tại Điều 7 Luật này. Cụ thể như sau:

1. Hình thức tham gia bao gồm:

a) Cá nhân: Là con người cụ thể có chức danh đơn lẻ đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc được cử đi theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

b) Đơn vị: Là tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc được cử đi theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Lĩnh vực tham gia bao gồm:

a) Tham mưu, hậu cần, kỹ thuật;

b) Công binh, bộ binh, trinh sát, bảo vệ, vận tải, quân y, kiểm soát quân sự;

c) Quan sát viên quân sự;

d) Thông tin, liên lạc, truyền thông;

đ) Cảnh sát;

e) Quan sát và giám sát bầu cử;

g) Hoạch định chính sách, y tế, luật pháp và các lĩnh vực dân sự khác;

h) Lĩnh vực khác theo đề nghị của Liên hợp quốc.

3. Trường hợp Liên hợp quốc đề nghị lĩnh vực khác theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều này thì Hội đồng Quốc phòng và An ninh quyết định đối với lực lượng vũ trang, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với lực lượng dân sự.